Bullrich buscará “una mayoría” en el Congreso para impulsar reformas clave

Gobierno oficializó bono de $70.000 para jubilados en noviembre
El beneficio alcanzará a quienes perciben el haber mínimo, que con el refuerzo llegará a $403.150. El bono fue confirmado mediante el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La ministra de Seguridad y senadora electa afirmó que trabajará para aprobar leyes que simplifiquen la economía, bajen impuestos y modernicen el sistema laboral.País28/10/2025SOFIA ZANOTTI
La ministra de Seguridad y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, aseguró que su objetivo en el Congreso será construir “una mayoría” que permita avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno.
“Tenemos que lograr una serie de cambios fundamentales para simplificar más la economía, bajar impuestos y que le llegue más dinero a la gente”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.
Bullrich, que asumirá su banca el 10 de diciembre, sostuvo que la agenda legislativa del oficialismo buscará consolidar un crecimiento sostenido y dejar atrás los meses de incertidumbre. Entre las prioridades mencionó la reducción de impuestos regresivos, la modificación del Código Penal y la modernización del sistema laboral vigente desde 1975.
La funcionaria destacó que el Gobierno cuenta con “una gobernabilidad popular” tras el apoyo electoral obtenido, y subrayó que la intención es lograr consensos amplios en el Senado. “Sabemos que el kirchnerismo se va a oponer a todo, pero hay otros sectores que podemos traer para hacer las reformas que necesitamos”, afirmó.
Bullrich también señaló que mantendrá “una relación institucional” con la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, y valoró la actitud “colaborativa” del legislador Francisco Paoltroni.
“La gente nos dio dos años para trabajar a fondo y que se vean los resultados en el bolsillo, en las empresas y en la vida cotidiana”, concluyó la ministra.
El beneficio alcanzará a quienes perciben el haber mínimo, que con el refuerzo llegará a $403.150. El bono fue confirmado mediante el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial.
ANSES confirmó los aumentos para la Asignación Universal por Hijo y los beneficios complementarios que comenzarán a regir en noviembre. Una familia con tres hijos podrá superar los $750.000 mensuales.
Un informe de la Fundación Mediterránea reveló que el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza. La precariedad laboral y los bajos ingresos explican gran parte del fenómeno.
A tres días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei encabeza una caravana en Rosario, mientras que Axel Kicillof y Sergio Massa cierran actividades en la provincia de Buenos Aires.
El candidato de La Libertad Avanza visita Merlo, San Martín y Vicente López, en busca de achicar la diferencia con Fuerza Patria antes de las elecciones del domingo.
La expresidenta destacó la trayectoria de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y reveló que la visitó en su casa. “Transformó su dolor en obra colectiva”, escribió en redes.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
En un torneo con 118 expulsiones, el Canalla es el único que no vio la roja en todo el año. ¿Fair play impecable o guiño arbitral?
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.