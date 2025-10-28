Bullrich buscará “una mayoría” en el Congreso para impulsar reformas clave

La ministra de Seguridad y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, aseguró que su objetivo en el Congreso será construir “una mayoría” que permita avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno.

“Tenemos que lograr una serie de cambios fundamentales para simplificar más la economía, bajar impuestos y que le llegue más dinero a la gente”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Bullrich, que asumirá su banca el 10 de diciembre, sostuvo que la agenda legislativa del oficialismo buscará consolidar un crecimiento sostenido y dejar atrás los meses de incertidumbre. Entre las prioridades mencionó la reducción de impuestos regresivos, la modificación del Código Penal y la modernización del sistema laboral vigente desde 1975.

La funcionaria destacó que el Gobierno cuenta con “una gobernabilidad popular” tras el apoyo electoral obtenido, y subrayó que la intención es lograr consensos amplios en el Senado. “Sabemos que el kirchnerismo se va a oponer a todo, pero hay otros sectores que podemos traer para hacer las reformas que necesitamos”, afirmó.

Bullrich también señaló que mantendrá “una relación institucional” con la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, y valoró la actitud “colaborativa” del legislador Francisco Paoltroni.

“La gente nos dio dos años para trabajar a fondo y que se vean los resultados en el bolsillo, en las empresas y en la vida cotidiana”, concluyó la ministra.