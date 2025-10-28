Gobierno oficializó bono de $70.000 para jubilados en noviembre

El Gobierno nacional oficializó este martes el pago de un bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. La medida fue establecida a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Con este refuerzo, el haber mínimo jubilatorio asciende a $403.150 en noviembre. El monto base se fijó en $333.150, tras un incremento del 2,1% correspondiente a la inflación de septiembre.

El decreto también contempla a quienes perciban un monto superior al haber mínimo pero inferior a $403.150, que recibirán un bono proporcional para alcanzar esa cifra. Por ejemplo, un jubilado que cobre $350.000 percibirá un refuerzo de $53.150.

La normativa justifica la medida en los efectos de la Ley de Movilidad Jubilatoria N° 27.609, que según el texto “no contemplaba la variación de precios y generaba un desfasaje con la evolución económica”. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno otorgó distintos bonos para compensar la pérdida del poder adquisitivo, con montos que pasaron de $55.000 en enero y febrero de 2024 a $70.000 desde marzo del mismo año.

El decreto aclara que el bono no será remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni se considerará para el cálculo de otros beneficios. Además, en el caso de pensiones compartidas, se tomará como un único titular para la percepción del refuerzo.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados de ANSES, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables.