Nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar que comenzarán a aplicarse en noviembre de 2025, tras la actualización por la inflación de agosto, que fue del 2,1%.

Con este incremento, el monto total de la AUH se eleva a $119.713,23 por menor, de los cuales el 80% ($95.770,58) se cobra mensualmente y el 20% restante ($23.942,65) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, trámite que acredita escolaridad y controles de salud. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $389.808,61 y se cobra íntegramente.

Además, los titulares de la AUH continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores vigentes desde 2024:

Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

A estos montos se suma el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a embarazadas y niños de hasta tres años, que se mantiene en $42.162 mensuales.

Finalmente, ANSES recordó que quienes presenten la Libreta AUH 2025 accederán al reintegro del 20% retenido durante el último año. En la zona general, el monto total alcanza $188.069,40 por hijo, mientras que en la zona austral llega a $244.491,60.

De esta forma, una familia con tres hijos pequeños que perciba la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche puede superar los $750.000 entre acreditaciones y extras durante noviembre.