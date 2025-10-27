Nuevos montos de AUH y Tarjeta Alimentar desde noviembre

Uno de cada cinco trabajadores argentinos es pobre
Un informe de la Fundación Mediterránea reveló que el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza. La precariedad laboral y los bajos ingresos explican gran parte del fenómeno.
ANSES confirmó los aumentos para la Asignación Universal por Hijo y los beneficios complementarios que comenzarán a regir en noviembre. Una familia con tres hijos podrá superar los $750.000 mensuales.País27/10/2025LORENA ACOSTA
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar que comenzarán a aplicarse en noviembre de 2025, tras la actualización por la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Con este incremento, el monto total de la AUH se eleva a $119.713,23 por menor, de los cuales el 80% ($95.770,58) se cobra mensualmente y el 20% restante ($23.942,65) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, trámite que acredita escolaridad y controles de salud. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $389.808,61 y se cobra íntegramente.
Además, los titulares de la AUH continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores vigentes desde 2024:
A estos montos se suma el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a embarazadas y niños de hasta tres años, que se mantiene en $42.162 mensuales.
Finalmente, ANSES recordó que quienes presenten la Libreta AUH 2025 accederán al reintegro del 20% retenido durante el último año. En la zona general, el monto total alcanza $188.069,40 por hijo, mientras que en la zona austral llega a $244.491,60.
De esta forma, una familia con tres hijos pequeños que perciba la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche puede superar los $750.000 entre acreditaciones y extras durante noviembre.
A tres días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei encabeza una caravana en Rosario, mientras que Axel Kicillof y Sergio Massa cierran actividades en la provincia de Buenos Aires.
El candidato de La Libertad Avanza visita Merlo, San Martín y Vicente López, en busca de achicar la diferencia con Fuerza Patria antes de las elecciones del domingo.
La expresidenta destacó la trayectoria de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y reveló que la visitó en su casa. “Transformó su dolor en obra colectiva”, escribió en redes.
Cada vez más chicos participan en apuestas digitales a través de redes sociales. Expertos advierten que el fenómeno avanza desde edades tempranas y piden mayor control y acompañamiento familiar.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza pidió respaldo legislativo para consolidar las reformas iniciadas en 2023 y advirtió que “no habrá una tercera oportunidad”.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.