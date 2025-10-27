Pullaro reconoció una elección “muy difícil” y felicitó a La Libertad Avanza

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
La exvedette y conductora obtuvo una banca por La Libertad Avanza tras alcanzar el 32,64% de los votos en su provincia. Asumirá el 10 de diciembre.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.Política 27/10/2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora y candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia, se refirieron al resultado electoral de este domingo, donde Provincias Unidas ocupó el tercer lugar detrás de La Libertad Avanza y Fuerza Patria.
Scaglia felicitó a La Libertad Avanza por su amplio triunfo tanto en la provincia como a nivel nacional, y subrayó el esfuerzo del espacio santafesino: “Hicimos una elección que históricamente fue muy difícil para Santa Fe. Cuando nuestra provincia competía a nivel nacional siempre sacaba un solo diputado. Hoy tenemos dos, y eso es bueno”.
La actual vicegobernadora sostuvo que los resultados “hablan del camino que la Argentina quiere y necesita”, y remarcó: “Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más. Se puede hacer obra pública sin corrupción y dar una batalla grande contra el narcotráfico”.
Por su parte, el gobernador Pullaro agradeció el esfuerzo de la militancia y reconoció las dificultades de la contienda: “Se sabía que iba a ser una elección muy difícil y se movilizaron. Eso nos une y nos da futuro trabajando juntos”.
Además, felicitó al oficialismo nacional: “La Libertad Avanza fue un claro vencedor y triunfador en Santa Fe y en Argentina. Estas elecciones fueron muy duras para los gobiernos provinciales, porque la nacionalización se lleva el eje del debate”.
Fuerza Patria obtuvo tres bancas en las elecciones legislativas. Desde el escenario, Caren Tepp habló ante la militancia con un mensaje de autocrítica y esperanza.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos celebró el triunfo de La Libertad Avanza y destacó la relación bilateral bajo la administración de Donald Trump.
El presidente destacó el resultado electoral y aseguró que comienza “la construcción de la Argentina grande”.
El crédito fue autorizado por decreto y estará destinado al fortalecimiento del PAMI. Las divisas ingresarán al Banco Central para reforzar las reservas internacionales.
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó el pedido de la defensa y confirmó que la ex presidenta deberá afrontar el juicio oral desde el 6 de noviembre.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.