Pullaro reconoció una elección “muy difícil” y felicitó a La Libertad Avanza

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora y candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia, se refirieron al resultado electoral de este domingo, donde Provincias Unidas ocupó el tercer lugar detrás de La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

Scaglia felicitó a La Libertad Avanza por su amplio triunfo tanto en la provincia como a nivel nacional, y subrayó el esfuerzo del espacio santafesino: “Hicimos una elección que históricamente fue muy difícil para Santa Fe. Cuando nuestra provincia competía a nivel nacional siempre sacaba un solo diputado. Hoy tenemos dos, y eso es bueno”.

La actual vicegobernadora sostuvo que los resultados “hablan del camino que la Argentina quiere y necesita”, y remarcó: “Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más. Se puede hacer obra pública sin corrupción y dar una batalla grande contra el narcotráfico”.

Por su parte, el gobernador Pullaro agradeció el esfuerzo de la militancia y reconoció las dificultades de la contienda: “Se sabía que iba a ser una elección muy difícil y se movilizaron. Eso nos une y nos da futuro trabajando juntos”.

Además, felicitó al oficialismo nacional: “La Libertad Avanza fue un claro vencedor y triunfador en Santa Fe y en Argentina. Estas elecciones fueron muy duras para los gobiernos provinciales, porque la nacionalización se lleva el eje del debate”.