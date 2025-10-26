Kily González dejó Platense y suena el regreso de Orsi-Gómez

Cristian “Kily” González dejó de ser el director técnico de Platense luego de la goleada 3-0 sufrida ante Independiente en Avellaneda. La decisión se tomó de común acuerdo con la dirigencia, tras un ciclo de apenas 14 partidos en los que el equipo sumó dos victorias, cinco empates y siete derrotas.

La caída en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini marcó el final del breve paso del ex Rosario Central y Unión, que no logró revertir la mala racha del Calamar desde la conquista del Torneo Apertura, el primer título de su historia.

Ante la vacante, el principal objetivo de la comisión encabezada por Sebastián Ordóñez es convencer a la dupla Flavio Orsi-Sergio Gómez de regresar al club. Los entrenadores, formados en las divisiones inferiores de Platense, se marcharon meses atrás por “desgaste con la dirigencia”, aunque mantienen una buena relación y son muy valorados por la hinchada.

Las conversaciones formales se iniciarían en las próximas horas, con el propósito de definir rápidamente al sucesor de González y encarar la recta final del Torneo Clausura.