Kily González dejó Platense y suena el regreso de Orsi-Gómez

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El entrenador acordó su salida tras la derrota ante Independiente. La dupla campeona del Torneo Apertura aparece como principal candidata para reemplazarlo.Deportes26/10/2025GASTON PAROLA
Cristian “Kily” González dejó de ser el director técnico de Platense luego de la goleada 3-0 sufrida ante Independiente en Avellaneda. La decisión se tomó de común acuerdo con la dirigencia, tras un ciclo de apenas 14 partidos en los que el equipo sumó dos victorias, cinco empates y siete derrotas.
La caída en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini marcó el final del breve paso del ex Rosario Central y Unión, que no logró revertir la mala racha del Calamar desde la conquista del Torneo Apertura, el primer título de su historia.
Ante la vacante, el principal objetivo de la comisión encabezada por Sebastián Ordóñez es convencer a la dupla Flavio Orsi-Sergio Gómez de regresar al club. Los entrenadores, formados en las divisiones inferiores de Platense, se marcharon meses atrás por “desgaste con la dirigencia”, aunque mantienen una buena relación y son muy valorados por la hinchada.
Las conversaciones formales se iniciarían en las próximas horas, con el propósito de definir rápidamente al sucesor de González y encarar la recta final del Torneo Clausura.
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.