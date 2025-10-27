Nuevo incendio en un contenedor de residuos en Villa Cañás

Un nuevo episodio de incendio en un contenedor de residuos se registró en la ciudad, esta vez en calle 46 entre 55 y 57.

Desde el Municipio informaron que este tipo de hechos provoca un importante perjuicio económico, ya que los contenedores son elementos costosos y su destrucción afecta directamente las tareas de limpieza y mantenimiento urbano.

Las autoridades locales reiteraron el pedido a la comunidad para que haga un uso responsable de estos recipientes y evite arrojar materiales encendidos o realizar acciones que puedan generar fuego.