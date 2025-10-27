Nuevo incendio en un contenedor de residuos en Villa Cañás

GASTON PAROLADeportes20/10/2025
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
GASTON PAROLASonic Tv27/10/2025
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
GASTON PAROLADeportes27/10/2025
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
LORENA ACOSTAVilla Cañás27/10/2025
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
GASTON PAROLADeportes27/10/2025
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
SOFIA ZANOTTIPolítica 27/10/2025
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
GASTON PAROLADeportes27/10/2025
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
SOFIA ZANOTTIRegionales27/10/2025
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.