Nuevo incendio en un contenedor de residuos en Villa Cañás

El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.

Villa Cañás27/10/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
Un nuevo episodio de incendio en un contenedor de residuos se registró en la ciudad, esta vez en calle 46 entre 55 y 57.
Desde el Municipio informaron que este tipo de hechos provoca un importante perjuicio económico, ya que los contenedores son elementos costosos y su destrucción afecta directamente las tareas de limpieza y mantenimiento urbano.

Las autoridades locales reiteraron el pedido a la comunidad para que haga un uso responsable de estos recipientes y evite arrojar materiales encendidos o realizar acciones que puedan generar fuego.

