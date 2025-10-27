Alpine deja a Colapinto en manos de la suerte

Franco Colapinto volvió a padecer otro fin de semana complicado en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó 16° en el Gran Premio de México, en una carrera donde la suerte y las decisiones estratégicas volvieron a jugarle en contra.

El equipo Alpine apostó por una táctica arriesgada, extendiendo su primer stint con neumáticos duros más allá de lo recomendado por Pirelli, esperando una neutralización que nunca llegó. Colapinto manejó con solidez, pero sin un Safety Car que alterara el desarrollo, perdió toda posibilidad de sumar puntos.

El trompo en la segunda curva, tras un toque con Lance Stroll, también complicó su actuación. Sin embargo, el ritmo mostrado fue similar al de su compañero Pierre Gasly, lo que refuerza su consistencia pese a las limitaciones del monoplaza.

Sobre el final, con gomas blandas, logró recortar diferencias a Gasly, pero el Virtual Safety Car impidió que pudiera superarlo. “Peor no se puede ir”, había dicho el propio Colapinto tras la carrera, reflejando el desánimo general en el equipo francés.

La confirmación de su continuidad en Alpine para 2026 podría llegar antes del Gran Premio de Brasil, aunque el presente sigue siendo difícil. Con un auto lejos de la competencia real, el argentino solo puede esperar que termine un año que, tanto para él como para la escudería, se volvió interminable.