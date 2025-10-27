Alpine deja a Colapinto en manos de la suerte

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.Deportes27/10/2025GASTON PAROLA
Franco Colapinto volvió a padecer otro fin de semana complicado en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó 16° en el Gran Premio de México, en una carrera donde la suerte y las decisiones estratégicas volvieron a jugarle en contra.
El equipo Alpine apostó por una táctica arriesgada, extendiendo su primer stint con neumáticos duros más allá de lo recomendado por Pirelli, esperando una neutralización que nunca llegó. Colapinto manejó con solidez, pero sin un Safety Car que alterara el desarrollo, perdió toda posibilidad de sumar puntos.
El trompo en la segunda curva, tras un toque con Lance Stroll, también complicó su actuación. Sin embargo, el ritmo mostrado fue similar al de su compañero Pierre Gasly, lo que refuerza su consistencia pese a las limitaciones del monoplaza.
Sobre el final, con gomas blandas, logró recortar diferencias a Gasly, pero el Virtual Safety Car impidió que pudiera superarlo. “Peor no se puede ir”, había dicho el propio Colapinto tras la carrera, reflejando el desánimo general en el equipo francés.
La confirmación de su continuidad en Alpine para 2026 podría llegar antes del Gran Premio de Brasil, aunque el presente sigue siendo difícil. Con un auto lejos de la competencia real, el argentino solo puede esperar que termine un año que, tanto para él como para la escudería, se volvió interminable.
El back argentino se reincorpora al seleccionado como reemplazo de Lucio Cinti, lesionado.
El entrenador del Mengão asumió errores tras la derrota ante Fortaleza y aseguró que su equipo ya piensa en la semifinal de Libertadores ante Racing, clave para llegar a la final en Lima.
La familia del histórico entrenador participó del acto en el Gigante de Arroyito, donde además cumplieron su último deseo: esparcir sus cenizas en el campo de juego.
El Xeneize enfrenta al Guapo este lunes desde las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Sin Battaglia ni Cavani, Claudio Úbeda buscará volver a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inglés publicó un mensaje que pareció apuntar al joven del Barcelona, luego de las declaraciones previas al partido.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.