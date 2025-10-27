Bessent felicitó a Milei y habló de “un futuro económico brillante”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó al presidente Javier Milei tras el triunfo obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, y aseguró que tanto la Argentina como América Latina “se encaminan hacia un futuro económico brillante”.

“Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias. Tiene un mandato renovado para el cambio”, escribió Bessent en su cuenta de X (ex Twitter), donde también compartió una fotografía junto al mandatario argentino.

El funcionario norteamericano, parte del gabinete del expresidente Donald Trump, destacó que el país “es un aliado vital en América Latina” y que los resultados “confirman que la política de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”.

Además, expresó su expectativa de que Argentina “siga avanzando en la libertad económica” y en la atracción de inversiones privadas “que generen empleo y prosperidad para el pueblo argentino”.

Por último, Bessent subrayó que, bajo el liderazgo de Trump, “la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida”, y consideró que toda la región “se encamina hacia un futuro económico brillante”.