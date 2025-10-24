Rechazan el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 resolvió este jueves rechazar el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Cuadernos, por lo que la ex mandataria deberá presentarse a juicio oral el próximo 6 de noviembre.

La defensa había solicitado el sobreseimiento bajo el argumento de “cosa juzgada”, en base a las absoluciones que la ex presidenta obtuvo en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. Sin embargo, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero desestimaron el planteo, señalando que los hechos imputados son distintos y que el expediente debe resolverse en debate oral.

La causa Cuadernos investiga presuntos pagos ilegales de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Cristina Kirchner, que actualmente cumple prisión domiciliaria por seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, será una de las principales acusadas en el proceso que se iniciará en noviembre.