Kicillof: “El peligro no es quién vuelva, sino que siga Milei”

Minutos antes del inicio de la veda electoral rumbo a las elecciones legislativas del domingo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

En diálogo con Radio 10, Kicillof advirtió que “la gente está viendo que el peligro no es quién pueda volver, sino que siga Milei”, en referencia al desgaste económico y social tras casi un año de gestión libertaria.

El mandatario bonaerense analizó la situación económica y criticó la falta de políticas de reactivación. “Dicen ‘no hay plata’; dejen de afanar… corten con la timba”, expresó, señalando que las medidas del Ejecutivo nacional “profundizaron la recesión y la dependencia con Estados Unidos”.

En la recta final antes de la veda, Kicillof insistió en la necesidad de “recuperar la producción, el trabajo y la soberanía económica”, al tiempo que llamó a “defender los derechos conquistados en las urnas”.