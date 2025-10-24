Kicillof: “El peligro no es quién vuelva, sino que siga Milei”

El Gobierno de Venado Tuerto coordinó acciones durante el temporal
Más de 100 milímetros cayeron en pocas horas y varias familias fueron asistidas.
El gobernador bonaerense habló antes de la veda electoral y cuestionó duramente las políticas económicas del Gobierno nacional. “Dicen que no hay plata, pero hay que cortar con la timba”, reclamó.Regionales24/10/2025LORENA ACOSTA
Minutos antes del inicio de la veda electoral rumbo a las elecciones legislativas del domingo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
En diálogo con Radio 10, Kicillof advirtió que “la gente está viendo que el peligro no es quién pueda volver, sino que siga Milei”, en referencia al desgaste económico y social tras casi un año de gestión libertaria.
El mandatario bonaerense analizó la situación económica y criticó la falta de políticas de reactivación. “Dicen ‘no hay plata’; dejen de afanar… corten con la timba”, expresó, señalando que las medidas del Ejecutivo nacional “profundizaron la recesión y la dependencia con Estados Unidos”.
En la recta final antes de la veda, Kicillof insistió en la necesidad de “recuperar la producción, el trabajo y la soberanía económica”, al tiempo que llamó a “defender los derechos conquistados en las urnas”.
Más de 100 milímetros cayeron en pocas horas y varias familias fueron asistidas.
Familias, instituciones y profesionales reclaman la inmediata aplicación de la Ley 27.793 y medidas urgentes para garantizar la atención integral a las personas con discapacidad.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por tormentas intensas para todo el sur santafesino. Se esperan lluvias abundantes, ráfagas y posible caída de granizo entre jueves y viernes.
El intendente presentó las obras realizadas en el marco del programa “Quiero Mi Plaza”, junto a vecinos, instituciones y alumnos de la Escuela Nº 1191.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
La madre de la cantante aseguró no tener noticias de su hija desde el 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, aunque la artista mantiene actividad en redes sociales.
El conjunto brasileño se impuso 1-0 en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La figura fue el arquero Cambeses, pero un rebote desafortunado de Rojo selló la derrota académica.
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El proyecto, impulsado por las áreas de Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás, se realizó en la terminal de ómnibus con la participación de vecinas del taller de mosaísmo a cargo de Susana Magallanes.