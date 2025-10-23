Detuvieron a un hombre por romper el vidrio de un comercio en Venado Tuerto

En la jornada de ayer, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino por un incidente ocurrido en un comercio ubicado en la intersección de las calles 3 de Febrero y Uruguay.

Según el testimonio de una empleada, un hombre golpeó con el puño el vidrio de la puerta de ingreso, provocando su rotura, para luego retirarse rápidamente del lugar.



Tras una serie de averiguaciones, efectivos de la Comisaría 12da lograron aprehender al sospechoso, quien además tenía una orden de detención vigente dispuesta por la Fiscalía local.

Por disposición judicial, se ordenó la formación de causa por el delito de Daño, y tras cumplirse las actuaciones correspondientes, el individuo recuperó su libertad.