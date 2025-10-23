Detuvieron a un hombre por romper el vidrio de un comercio en Venado Tuerto

Condenaron a un abogado santafesino por montar un vivero narco
Osvaldo Ernesto “Patato” Ceresole recibió seis años de prisión por cultivar marihuana en un predio de Arroyo Leyes. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
El sujeto fue arrestado tras provocar daños en un local de calle 3 de Febrero y Uruguay. La Justicia ordenó su imputación y posterior liberación.Policiales 23/10/2025SOFIA ZANOTTI
En la jornada de ayer, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino por un incidente ocurrido en un comercio ubicado en la intersección de las calles 3 de Febrero y Uruguay.
Según el testimonio de una empleada, un hombre golpeó con el puño el vidrio de la puerta de ingreso, provocando su rotura, para luego retirarse rápidamente del lugar.
Tras una serie de averiguaciones, efectivos de la Comisaría 12da lograron aprehender al sospechoso, quien además tenía una orden de detención vigente dispuesta por la Fiscalía local.
Por disposición judicial, se ordenó la formación de causa por el delito de Daño, y tras cumplirse las actuaciones correspondientes, el individuo recuperó su libertad.
Una joven de 23 años fue detenida tras una investigación que reveló una serie de fraudes millonarios cometidos contra trabajadores y empleados municipales del distrito de General Arenales.
Alejandro Ezequiel Domínguez, de 31 años, fue trasladado al penal de Piñero tras incumplir reiteradamente su arresto domiciliario. Está acusado de apuñalar a un joven durante un intento de robo.
Un hombre de 19 años fue detenido por abusar sexualmente de una adolescente y por agredir a su pareja y a su hermano. La medida fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, a pedido de la fiscal Rafaela Florit.
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Amenábar. Los detenidos son oriundos de Rufino.
El hecho ocurrió en 2023, cuando el agresor contactó a la víctima por redes sociales y la citó en una pensión.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El delantero cordobés de 23 años vive un gran momento en la Ligue 1 y recordó con cariño su paso por River. “Me gustaría volver algún día”, confesó desde Francia.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.
La madre de la cantante aseguró no tener noticias de su hija desde el 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, aunque la artista mantiene actividad en redes sociales.
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.