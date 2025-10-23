Kicillof: “Un país nunca se desarrolló convirtiendo su economía en un casino”

Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein
El secretario de Finanzas asumirá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Werthein. Tiene un estrecho vínculo con Luis Caputo.
El gobernador bonaerense encabezó un encuentro con fiscales de mesa en Almirante Brown, donde cuestionó las políticas económicas de Javier Milei y llamó a “ponerle un límite a su crueldad”.Política 23/10/2025SOFIA ZANOTTI
En la recta final hacia las elecciones legislativas, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un encuentro con fiscales de mesa de Fuerza Patria en el municipio de Almirante Brown. Acompañado por los candidatos Jorge Taiana y Jimena López, y por el intendente local Mariano Cascallares, el mandatario bonaerense lanzó fuertes críticas al modelo económico del gobierno nacional.
“Nuestros problemas no se van a solucionar humillándonos para conseguir 20 mil millones de dólares más para la timba: un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”, expresó Kicillof ante un auditorio colmado.
Durante su discurso, el gobernador también advirtió a los fiscales sobre las dificultades que podría presentar la Boleta Única de Papel (BUP) implementada en estos comicios. “De acá al domingo la tarea es explicar cómo hay que hacer para votar en la séptima columna, la que tiene a la bandera argentina en el centro”, señaló.
Finalmente, Kicillof hizo un llamado a consolidar el apoyo obtenido en las primarias del 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso en la provincia por más de 13 puntos. “Vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo bonaerense está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”, cerró.
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
El funcionario dejó su cargo tras varios días de versiones sobre su salida y el posible ingreso de Santiago Caputo al Gabinete.
El presidente relativizó la crisis económica y afirmó que “hay 12 millones de pobres menos”. Sus dichos durante una entrevista en la TV Pública generaron fuerte rechazo en redes sociales.
El Presidente anticipó cambios en su equipo de gobierno según los resultados del domingo, con la mira puesta en las reformas de “segunda generación” y la reducción de tensiones internas.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por CABA pidió el voto para La Libertad Avanza y afirmó que busca “hacer goles” en el Congreso.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El delantero cordobés de 23 años vive un gran momento en la Ligue 1 y recordó con cariño su paso por River. “Me gustaría volver algún día”, confesó desde Francia.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.