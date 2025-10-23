Kicillof: “Un país nunca se desarrolló convirtiendo su economía en un casino”

En la recta final hacia las elecciones legislativas, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un encuentro con fiscales de mesa de Fuerza Patria en el municipio de Almirante Brown. Acompañado por los candidatos Jorge Taiana y Jimena López, y por el intendente local Mariano Cascallares, el mandatario bonaerense lanzó fuertes críticas al modelo económico del gobierno nacional.

“Nuestros problemas no se van a solucionar humillándonos para conseguir 20 mil millones de dólares más para la timba: un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”, expresó Kicillof ante un auditorio colmado.

Durante su discurso, el gobernador también advirtió a los fiscales sobre las dificultades que podría presentar la Boleta Única de Papel (BUP) implementada en estos comicios. “De acá al domingo la tarea es explicar cómo hay que hacer para votar en la séptima columna, la que tiene a la bandera argentina en el centro”, señaló.

Finalmente, Kicillof hizo un llamado a consolidar el apoyo obtenido en las primarias del 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso en la provincia por más de 13 puntos. “Vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo bonaerense está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”, cerró.