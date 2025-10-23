El Gobierno provincial descontará el día a los docentes que adhieran al paro de Ctera

El Gobierno de Santa Fe confirmó que descontará el día a los docentes que se adhieran al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para el próximo martes 14 de octubre.

La decisión fue ratificada por el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, quien señaló: “Es otro paro de Baradel que algunos actores provinciales deciden acompañar. En esta provincia Baradel ya no le hace más paro a los santafesinos por decisión del gobierno de Santa Fe”.

Desde el Ministerio de Educación recordaron que, como en anteriores medidas de fuerza, los docentes deberán completar una declaración jurada para proceder al descuento del día no trabajado en sus haberes.

La medida nacional de Ctera se enmarca en un reclamo por la reapertura de paritarias y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En Santa Fe, Amsafé provincial confirmó su adhesión, por lo que las clases se verán afectadas en toda la provincia.