F1: horarios y cronograma del Gran Premio de México

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.Deportes23/10/2025GASTON PAROLA
El Gran Premio de México se correrá este fin de semana en el histórico circuito Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Será la antepenúltima cita de la temporada 2025 y promete emociones fuertes en el tramo decisivo del campeonato, tras el triunfo de Max Verstappen en Austin.
🏁 Cronograma del GP de México (hora argentina)
Viernes 24 de octubre
Práctica Libre 1: 15:30 a 16:30
Práctica Libre 2: 19:00 a 20:00
Sábado 25 de octubre
Práctica Libre 3: 14:30 a 15:30
Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 26 de octubre
Carrera: 17:00
🏟️ El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez
Ubicación: Ciudad de México
Longitud: 4,304 km
Curvas: 16 (7 izquierdas y 9 derechas)
Altitud: más de 2.200 m s. n. m., un factor clave que afecta la aerodinámica
Sección distintiva: el paso por el estadio Foro Sol, una de las zonas más icónicas de la F1.
🗓️ Próximas fechas del calendario 2025
Brasil (San Pablo): 7 al 9 de noviembre
Estados Unidos (Las Vegas): 20 al 22 de noviembre
Qatar (Lusail): 28 al 30 de noviembre
Abu Dhabi (Yas Marina): 5 al 7 de diciembre
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Un mecánico del equipo de Verstappen intentó quitar una cinta usada por Lando Norris como referencia en la grilla del GP de Estados Unidos. La FIA aplicó una fuerte sanción.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.