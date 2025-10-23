F1: horarios y cronograma del Gran Premio de México

El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.

Deportes23/10/2025
El Gran Premio de México se correrá este fin de semana en el histórico circuito Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Será la antepenúltima cita de la temporada 2025 y promete emociones fuertes en el tramo decisivo del campeonato, tras el triunfo de Max Verstappen en Austin.

🏁 Cronograma del GP de México (hora argentina)
Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 1: 15:30 a 16:30
Práctica Libre 2: 19:00 a 20:00
Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14:30 a 15:30
Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00
 
🏟️ El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez

Ubicación: Ciudad de México
Longitud: 4,304 km
Curvas: 16 (7 izquierdas y 9 derechas)
Altitud: más de 2.200 m s. n. m., un factor clave que afecta la aerodinámica
Sección distintiva: el paso por el estadio Foro Sol, una de las zonas más icónicas de la F1.
 
🗓️ Próximas fechas del calendario 2025
Brasil (San Pablo): 7 al 9 de noviembre
Estados Unidos (Las Vegas): 20 al 22 de noviembre
Qatar (Lusail): 28 al 30 de noviembre
Abu Dhabi (Yas Marina): 5 al 7 de diciembre

