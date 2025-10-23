Milei cierra su campaña en Rosario y Kicillof junto a Massa en San Martín

El presidente Javier Milei realizará este jueves el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el marco de las elecciones legislativas del próximo domingo.

Tras haber pasado su cumpleaños número 55 en la Residencia de Olivos, Milei retomará la agenda política con una caravana en el parque España, prevista para las 19 horas. Allí se mostrará nuevamente junto a su hermana y presidenta de LLA, Karina Milei, y al candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca.

El mandatario busca reforzar su vínculo con los votantes del interior y sumar respaldo en los últimos días antes de la veda electoral. En su reciente paso por Córdoba, había instado a los ciudadanos a “no volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el exministro de Economía Sergio Massa encabezarán el cierre provincial de Fuerza Patria en San Martín, con un acto en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

En la actividad participarán también el candidato a diputado Jorge Taiana, el ministro Gabriel Katopodis y representantes de distintos sectores, entre ellos jubilados, PyMEs, trabajadores y estudiantes.

El encuentro forma parte de una serie de “mini actos” que el peronismo desarrolla en municipios como Almirante Brown y Berazategui. El objetivo es dar un cierre federal a la campaña antes de la jornada electoral.

Desde la alianza confirmaron además que el búnker bonaerense volverá a instalarse en la ciudad de La Plata, probablemente en el Hotel Gran Brizo, como en las elecciones provinciales de septiembre.