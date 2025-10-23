Milei cierra su campaña en Rosario y Kicillof junto a Massa en San Martín

Uno de cada cinco trabajadores argentinos es pobre
Un informe de la Fundación Mediterránea reveló que el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza. La precariedad laboral y los bajos ingresos explican gran parte del fenómeno.
A tres días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei encabeza una caravana en Rosario, mientras que Axel Kicillof y Sergio Massa cierran actividades en la provincia de Buenos Aires.País23/10/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei realizará este jueves el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el marco de las elecciones legislativas del próximo domingo.
Tras haber pasado su cumpleaños número 55 en la Residencia de Olivos, Milei retomará la agenda política con una caravana en el parque España, prevista para las 19 horas. Allí se mostrará nuevamente junto a su hermana y presidenta de LLA, Karina Milei, y al candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca.
El mandatario busca reforzar su vínculo con los votantes del interior y sumar respaldo en los últimos días antes de la veda electoral. En su reciente paso por Córdoba, había instado a los ciudadanos a “no volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”.
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el exministro de Economía Sergio Massa encabezarán el cierre provincial de Fuerza Patria en San Martín, con un acto en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
En la actividad participarán también el candidato a diputado Jorge Taiana, el ministro Gabriel Katopodis y representantes de distintos sectores, entre ellos jubilados, PyMEs, trabajadores y estudiantes.
El encuentro forma parte de una serie de “mini actos” que el peronismo desarrolla en municipios como Almirante Brown y Berazategui. El objetivo es dar un cierre federal a la campaña antes de la jornada electoral.
Desde la alianza confirmaron además que el búnker bonaerense volverá a instalarse en la ciudad de La Plata, probablemente en el Hotel Gran Brizo, como en las elecciones provinciales de septiembre.
El candidato de La Libertad Avanza visita Merlo, San Martín y Vicente López, en busca de achicar la diferencia con Fuerza Patria antes de las elecciones del domingo.
La expresidenta destacó la trayectoria de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y reveló que la visitó en su casa. “Transformó su dolor en obra colectiva”, escribió en redes.
Cada vez más chicos participan en apuestas digitales a través de redes sociales. Expertos advierten que el fenómeno avanza desde edades tempranas y piden mayor control y acompañamiento familiar.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza pidió respaldo legislativo para consolidar las reformas iniciadas en 2023 y advirtió que “no habrá una tercera oportunidad”.
Gabriel Chumpitaz deberá quitar su folletería en 12 horas tras una denuncia de La Libertad Avanza por uso indebido de imagen. El diputado habla de persecución política.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.