Gerardo Werthein presentó su renuncia como canciller de Javier Milei

El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

La decisión se produjo luego de varios días de rumores acerca de su continuidad en el cargo y de las versiones que apuntaban a una reorganización del Gabinete, que incluiría el ingreso de Santiago Caputo, uno de los principales asesores presidenciales.

Werthein había asumido la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores al inicio de la gestión libertaria, con la tarea de fortalecer los vínculos internacionales y reorientar la política exterior argentina.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no emitió un comunicado oficial sobre quién quedará a cargo de la Cancillería ni los pasos a seguir tras la dimisión del funcionario.