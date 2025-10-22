Gerardo Werthein presentó su renuncia como canciller de Javier Milei

Milei negó que los argentinos no lleguen a fin de mes
El presidente relativizó la crisis económica y afirmó que “hay 12 millones de pobres menos”. Sus dichos durante una entrevista en la TV Pública generaron fuerte rechazo en redes sociales.
El funcionario dejó su cargo tras varios días de versiones sobre su salida y el posible ingreso de Santiago Caputo al Gabinete.Política 22/10/2025SOFIA ZANOTTI
El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.
La decisión se produjo luego de varios días de rumores acerca de su continuidad en el cargo y de las versiones que apuntaban a una reorganización del Gabinete, que incluiría el ingreso de Santiago Caputo, uno de los principales asesores presidenciales.
Werthein había asumido la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores al inicio de la gestión libertaria, con la tarea de fortalecer los vínculos internacionales y reorientar la política exterior argentina.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no emitió un comunicado oficial sobre quién quedará a cargo de la Cancillería ni los pasos a seguir tras la dimisión del funcionario.
El Presidente anticipó cambios en su equipo de gobierno según los resultados del domingo, con la mira puesta en las reformas de “segunda generación” y la reducción de tensiones internas.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por CABA pidió el voto para La Libertad Avanza y afirmó que busca “hacer goles” en el Congreso.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El Presidente adelantó que luego de los comicios legislativos definirá una nueva estructura de gobierno para avanzar con “reformas de segunda generación”. También apuntó contra el kirchnerismo y envió un mensaje a los “enojaditos de Macri”.
El Presidente advirtió que el kirchnerismo intenta desmovilizar al electorado y remarcó que el resultado del domingo definirá el futuro de las reformas impulsadas por su gobierno.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.