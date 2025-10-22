Alejo Sarco y su dura salida de Vélez: “Tuve que comer mucha mierda”

Alejo Sarco, una de las grandes apariciones del fútbol argentino tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20, habló por primera vez sobre su polémica salida de Vélez. En diálogo con TyC Sports, el actual jugador del Bayer Leverkusen cargó contra la dirigencia del club y explicó su versión de los hechos.

“Me duele, no quería irme así. Tuve que comer mucha mierda”, declaró el delantero de 20 años, quien dejó el club de Liniers en condición de libre a comienzos de 2025. “Firmé contrato en 2022 con edad de séptima, con 16 años, y nunca me lo actualizaron. En Reserva y Primera seguía con el mismo contrato. Nadie me llamó para renovar hasta una semana antes de la final con Estudiantes, y la oferta fue un chiste”, explicó.

La dirigencia encabezada por Fabián Berlanga había sostenido que el jugador y su entorno rechazaron la propuesta de renovación. Sin embargo, Sarco aseguró que “el nuevo contrato era igual al de 2022” y que incluso Leverkusen había enviado una oferta formal antes de la final que “nunca fue respondida”.

“Me junté tres veces con Ricky Álvarez (director deportivo) y le pedí por favor que contestara a la propuesta, porque no me quería ir libre. Me dijo en la cara que prefería asumir el costo político”, relató.

Pese a las diferencias, Sarco remarcó su agradecimiento hacia la institución: “Vélez me dio un lugar donde vivir y me formó como persona. Pero el trato que recibí no fue el que merece un pibe del club. Desde el primer día dije que no quería irme libre”.