Alejo Sarco y su dura salida de Vélez: “Tuve que comer mucha mierda”

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
Alejo Sarco, una de las grandes apariciones del fútbol argentino tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20, habló por primera vez sobre su polémica salida de Vélez. En diálogo con TyC Sports, el actual jugador del Bayer Leverkusen cargó contra la dirigencia del club y explicó su versión de los hechos.
“Me duele, no quería irme así. Tuve que comer mucha mierda”, declaró el delantero de 20 años, quien dejó el club de Liniers en condición de libre a comienzos de 2025. “Firmé contrato en 2022 con edad de séptima, con 16 años, y nunca me lo actualizaron. En Reserva y Primera seguía con el mismo contrato. Nadie me llamó para renovar hasta una semana antes de la final con Estudiantes, y la oferta fue un chiste”, explicó.
La dirigencia encabezada por Fabián Berlanga había sostenido que el jugador y su entorno rechazaron la propuesta de renovación. Sin embargo, Sarco aseguró que “el nuevo contrato era igual al de 2022” y que incluso Leverkusen había enviado una oferta formal antes de la final que “nunca fue respondida”.
“Me junté tres veces con Ricky Álvarez (director deportivo) y le pedí por favor que contestara a la propuesta, porque no me quería ir libre. Me dijo en la cara que prefería asumir el costo político”, relató.
Pese a las diferencias, Sarco remarcó su agradecimiento hacia la institución: “Vélez me dio un lugar donde vivir y me formó como persona. Pero el trato que recibí no fue el que merece un pibe del club. Desde el primer día dije que no quería irme libre”.
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
El técnico del Real Madrid defendió al joven argentino ante las críticas y aseguró que el club está “satisfecho” con su rendimiento en este inicio de temporada.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.