Milei negó que los argentinos no lleguen a fin de mes

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la TV Pública en la que volvió a minimizar la difícil situación económica que atraviesan millones de familias argentinas. Durante la conversación con el periodista Guillermo Andino, el mandatario negó que haya sectores que no logran llegar a fin de mes, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.

El periodista le comentó: “Hay gente que dice: ‘todo bien, pero yo no veo la recuperación económica en mi bolsillo… mi mes termina el día 20’”. Ante esa frase, Milei respondió: “Muchas veces esas son cosas con golpes de efecto. Es más, mucho de eso fue también generado desde una encuesta trucha. Porque el punto es que hoy hay 12 millones de pobres menos”.

Las declaraciones del jefe de Estado fueron interpretadas como una muestra de desconexión con la realidad cotidiana del país. En plataformas como X e Instagram, usuarios manifestaron su indignación, señalando que los salarios siguen por debajo de la inflación y que los precios continúan en alza pese a los discursos oficiales sobre recuperación económica.