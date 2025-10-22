Santilli encara las últimas recorridas de campaña en Buenos Aires sin Milei

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto por sus 95 años
El candidato de La Libertad Avanza visita Merlo, San Martín y Vicente López, en busca de achicar la diferencia con Fuerza Patria antes de las elecciones del domingo.País22/10/2025SOFIA ZANOTTI
El diputado del PRO y primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, protagoniza las últimas recorridas de campaña por la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.
Sin la presencia del presidente Javier Milei, “El Colo” se mostrará este miércoles en Merlo, San Martín y Vicente López, tres distritos claves de la Primera Sección Electoral, donde el peronismo se impuso por casi 14 puntos en los comicios del 7 de septiembre.
En Merlo y San Martín, gobernados por los intendentes peronistas Gustavo Menéndez y Fernando Moreira, Santilli buscará captar votos en terreno opositor. En tanto, cerrará la jornada en Vicente López, distrito que encabeza Soledad Martínez, del entorno del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
La agenda continuará en la Cuarta y Segunda Sección Electoral, con paradas en Junín y Zárate, donde lo acompañarán los intendentes Pablo Petrecca y Marcelo Matzkin. Luego, el candidato volverá a la Primera Sección para presentarse en Campana junto a Sebastián Abella.
Santilli también confirmó su presencia en el acto de cierre nacional de campaña que Javier Milei encabezará este jueves en Rosario, en el Parque España, a orillas del río Paraná. Según fuentes de La Libertad Avanza, la candidatura del exvicejefe de Gobierno porteño permitió recuperar terreno en la provincia y reducir la distancia con el peronismo, que se mantiene entre cinco y ocho puntos.
Aunque se barajó una aparición conjunta con Milei en territorio bonaerense, la idea fue descartada a último momento. Desde su entorno, explicaron que el mandatario “viene de una intensa seguidilla de actos y está agotado”.
