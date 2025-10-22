De River a Francia: Panichelli brilla en Racing de Estrasburgo

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El delantero cordobés de 23 años vive un gran momento en la Ligue 1 y recordó con cariño su paso por River. “Me gustaría volver algún día”, confesó desde Francia.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
Joaquín Panichelli atraviesa el mejor momento de su carrera. El exdelantero de River, hoy figura del Racing de Estrasburgo, es una de las revelaciones de la Ligue 1 y lidera la tabla de goleadores del campeonato francés con siete tantos en ocho partidos.
En diálogo con Radio La Red, el atacante cordobés recordó su paso por el club de Núñez y habló con emoción sobre su presente. “A River solo le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?”, expresó.
Panichelli, de 23 años, fue clave en el reciente empate 3-3 ante el PSG, donde marcó un doblete que lo catapultó a las portadas deportivas. “Con la llegada a Estrasburgo me terminé de convencer de que soy futbolista profesional. Desde lo económico estoy más acomodado, con un poco más de lujos y pudiendo traer a mi familia”, contó.
Su historia con River comenzó en las divisiones inferiores, tras un paso inicial por Boca. En la Reserva compartió plantel con Miguel Borja, Lucas Beltrán y Matías Suárez, aunque no llegó a debutar en Primera. En 2023, ante la falta de continuidad, decidió marcharse libre al fútbol europeo.
Tras un paso destacado por el Mirandés de España, donde convirtió 21 goles y dio ocho asistencias en 44 partidos, fue transferido al Racing de Estrasburgo a cambio de 16,5 millones de euros. Hoy disfruta de su gran presente sin olvidar sus raíces: “Pasé por los clubes más grandes del país, pero River fue el que me marcó”, cerró.
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.