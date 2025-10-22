De River a Francia: Panichelli brilla en Racing de Estrasburgo

Joaquín Panichelli atraviesa el mejor momento de su carrera. El exdelantero de River, hoy figura del Racing de Estrasburgo, es una de las revelaciones de la Ligue 1 y lidera la tabla de goleadores del campeonato francés con siete tantos en ocho partidos.

En diálogo con Radio La Red, el atacante cordobés recordó su paso por el club de Núñez y habló con emoción sobre su presente. “A River solo le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?”, expresó.

Panichelli, de 23 años, fue clave en el reciente empate 3-3 ante el PSG, donde marcó un doblete que lo catapultó a las portadas deportivas. “Con la llegada a Estrasburgo me terminé de convencer de que soy futbolista profesional. Desde lo económico estoy más acomodado, con un poco más de lujos y pudiendo traer a mi familia”, contó.

Su historia con River comenzó en las divisiones inferiores, tras un paso inicial por Boca. En la Reserva compartió plantel con Miguel Borja, Lucas Beltrán y Matías Suárez, aunque no llegó a debutar en Primera. En 2023, ante la falta de continuidad, decidió marcharse libre al fútbol europeo.

Tras un paso destacado por el Mirandés de España, donde convirtió 21 goles y dio ocho asistencias en 44 partidos, fue transferido al Racing de Estrasburgo a cambio de 16,5 millones de euros. Hoy disfruta de su gran presente sin olvidar sus raíces: “Pasé por los clubes más grandes del país, pero River fue el que me marcó”, cerró.