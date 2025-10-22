Milei evalúa una reconfiguración del Gabinete tras las elecciones legislativas

A pocos días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei analiza una reconfiguración del Gabinete nacional que dependerá del resultado electoral del próximo domingo 26 de octubre. Según explicó, busca encarar “las reformas de segunda generación” en la segunda etapa de su mandato.

“Tengo un contrato con los argentinos y lo voy a cumplir. El 26 a la noche, con todos los números sobre la mesa, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, señaló el mandatario en declaraciones a la TV Pública.

Las modificaciones incluyen salidas obligadas de ministros que asumirán cargos legislativos y una revisión de las áreas que considera parte del “plebiscito de la gestión”. Entre los cambios más probables, se destaca la renuncia del canciller Gerardo Werthein, quien habría manifestado su malestar por la posible incorporación formal del asesor Santiago Caputo, una figura clave dentro del entorno presidencial.

Fuentes oficiales indicaron que Patricia Bullrich dejará el Ministerio de Seguridad para ocupar su banca en el Senado, y que Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, suena como su reemplazante. Además, se analiza fusionar Seguridad y Justicia, lo que dejaría afuera al ministro Mariano Cúneo Libarona.

Otros nombres en evaluación son los del ministro Luis Petri, que también dejaría su cargo para asumir como diputado, y el del jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, como posible sucesor.

En paralelo, Milei planea abrir el Gabinete a figuras cercanas a gobernadores aliados, con posibles incorporaciones en áreas estratégicas como Transporte y Energía. Entre los mencionados figuran Flavia Royón, exsecretaria de Minería, y Javier Iguacel, exministro de Energía, ambos con buena consideración dentro del oficialismo.

Desde la Casa Rosada aseguran que el objetivo del Presidente es “reordenar el poder interno y garantizar la cohesión” de cara al tramo final de su gestión.