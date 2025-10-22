Bullrich: “No va a haber una tercera oportunidad contra el kirchnerismo”

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, aseguró que “no va a haber una tercera oportunidad” para enfrentar al kirchnerismo, en el marco de la recta final de la campaña electoral.

“Creo que esta vez va a votar más gente. Muchos sienten que tuvieron una primera oportunidad con (Mauricio) Macri y ahora una segunda con (Javier) Milei, y no quieren dejarla pasar. No va a haber una tercera oportunidad. Quieren jugar ahora el cambio del país”, expresó Bullrich en declaraciones a LN+.

La funcionaria, que integra la lista de La Libertad Avanza (LLA), evitó polemizar con el PRO y destacó la unidad alcanzada entre ambos espacios. “Mauricio Macri y Javier Milei han hablado de una integración. Es una decisión del Presidente y hoy lo estamos porque participamos en una lista en común”, señaló.

Durante la entrevista, Bullrich también se refirió a la futura relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Voy a tener un diálogo institucional. Es necesario que el Congreso no sea un lugar donde todos los días nos metan un gol. Voy a tratar de no ir de arquero, sino a hacer goles”, concluyó.