Bullrich: “No va a haber una tercera oportunidad contra el kirchnerismo”

Gerardo Werthein presentó su renuncia como canciller de Javier Milei
El funcionario dejó su cargo tras varios días de versiones sobre su salida y el posible ingreso de Santiago Caputo al Gabinete.
Política 22/10/2025SOFIA ZANOTTI
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, aseguró que “no va a haber una tercera oportunidad” para enfrentar al kirchnerismo, en el marco de la recta final de la campaña electoral.
“Creo que esta vez va a votar más gente. Muchos sienten que tuvieron una primera oportunidad con (Mauricio) Macri y ahora una segunda con (Javier) Milei, y no quieren dejarla pasar. No va a haber una tercera oportunidad. Quieren jugar ahora el cambio del país”, expresó Bullrich en declaraciones a LN+.
La funcionaria, que integra la lista de La Libertad Avanza (LLA), evitó polemizar con el PRO y destacó la unidad alcanzada entre ambos espacios. “Mauricio Macri y Javier Milei han hablado de una integración. Es una decisión del Presidente y hoy lo estamos porque participamos en una lista en común”, señaló.
Durante la entrevista, Bullrich también se refirió a la futura relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Voy a tener un diálogo institucional. Es necesario que el Congreso no sea un lugar donde todos los días nos metan un gol. Voy a tratar de no ir de arquero, sino a hacer goles”, concluyó.
El presidente relativizó la crisis económica y afirmó que “hay 12 millones de pobres menos”. Sus dichos durante una entrevista en la TV Pública generaron fuerte rechazo en redes sociales.
El Presidente anticipó cambios en su equipo de gobierno según los resultados del domingo, con la mira puesta en las reformas de “segunda generación” y la reducción de tensiones internas.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El Presidente adelantó que luego de los comicios legislativos definirá una nueva estructura de gobierno para avanzar con “reformas de segunda generación”. También apuntó contra el kirchnerismo y envió un mensaje a los “enojaditos de Macri”.
El Presidente advirtió que el kirchnerismo intenta desmovilizar al electorado y remarcó que el resultado del domingo definirá el futuro de las reformas impulsadas por su gobierno.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.