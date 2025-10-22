Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto por sus 95 años

Santilli encara las últimas recorridas de campaña en Buenos Aires sin Milei
El candidato de La Libertad Avanza visita Merlo, San Martín y Vicente López, en busca de achicar la diferencia con Fuerza Patria antes de las elecciones del domingo.
La expresidenta destacó la trayectoria de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y reveló que la visitó en su casa. “Transformó su dolor en obra colectiva”, escribió en redes.País22/10/2025SOFIA ZANOTTI
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó este miércoles a Estela de Carlotto por su cumpleaños número 95 con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento.
A través de sus redes sociales, Cristina acompañó el saludo con una fotografía reciente de ambas y contó que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo la visitó el martes en su domicilio de San José 1111. “Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme”, escribió.
En su publicación, la exmandataria resaltó la templanza y el compromiso de Carlotto, a quien consideró un ejemplo de vida. “La serenidad y calidez que transmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”, expresó.
Finalmente, Cristina Kirchner definió a la histórica referente de derechos humanos como “una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país” y cerró su mensaje con un saludo afectuoso: “Feliz cumpleaños... Estela de Carlotto”.
El candidato de La Libertad Avanza visita Merlo, San Martín y Vicente López, en busca de achicar la diferencia con Fuerza Patria antes de las elecciones del domingo.
Cada vez más chicos participan en apuestas digitales a través de redes sociales. Expertos advierten que el fenómeno avanza desde edades tempranas y piden mayor control y acompañamiento familiar.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza pidió respaldo legislativo para consolidar las reformas iniciadas en 2023 y advirtió que “no habrá una tercera oportunidad”.
Gabriel Chumpitaz deberá quitar su folletería en 12 horas tras una denuncia de La Libertad Avanza por uso indebido de imagen. El diputado habla de persecución política.
El exgobernador fue baleado mientras realizaba actividades de campaña; no hubo heridos. El diputado Emiliano Estrada apuntó contra la complicidad judicial con el narcotráfico.
El embajador norteamericano expresó su optimismo sobre el rumbo del país y aseguró que pronto se conocerán anuncios que reforzarán la cooperación económica bilateral.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.