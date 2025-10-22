Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto por sus 95 años

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó este miércoles a Estela de Carlotto por su cumpleaños número 95 con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento.

A través de sus redes sociales, Cristina acompañó el saludo con una fotografía reciente de ambas y contó que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo la visitó el martes en su domicilio de San José 1111. “Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme”, escribió.



En su publicación, la exmandataria resaltó la templanza y el compromiso de Carlotto, a quien consideró un ejemplo de vida. “La serenidad y calidez que transmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”, expresó.

Finalmente, Cristina Kirchner definió a la histórica referente de derechos humanos como “una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país” y cerró su mensaje con un saludo afectuoso: “Feliz cumpleaños... Estela de Carlotto”.