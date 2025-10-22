Locura por Racing en Río: fervor académico antes del duelo con Flamengo

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
Cientos de hinchas de Racing recibieron al plantel en Río de Janeiro antes de la semifinal de la Copa Libertadores. Gustavo Costas viajó con todos los jugadores disponibles y la ilusión intacta.
Racing llegó a Río de Janeiro y la pasión académica se hizo sentir desde el primer minuto. Una multitud de fanáticos se acercó al hotel donde concentra el equipo para brindar su apoyo antes del cruce ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, que se jugará este miércoles a las 21.30 en el mítico Maracaná.
El plantel encabezado por Gustavo Costas arribó con todos los futbolistas disponibles, incluidos algunos regresos importantes. Gabriel Rojas, quien se recupera de una lesión muscular, trabajó a contrarreloj y será esperado hasta último momento. También viajaron Santiago Sosa y Facundo Mura, ambos con posibilidades de ingresar desde el arranque.
En la ofensiva, Adrián “Maravilla” Martínez volverá a ser titular, mientras que Santiago Solari ya está a disposición tras superar una molestia muscular. El capitán Gabriel Arias acompañará desde el banco.
El fervor se apoderó de la llegada del micro: cánticos, bengalas y banderas celestes y blancas le dieron un marco inolvidable al recibimiento. Entre los más aplaudidos estuvieron Adrián Martínez, Sosa, Nardoni, Rojas y el propio Costas, quien busca devolver a Racing a una final continental después de casi tres décadas.
La probable formación de Racing sería: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara.
