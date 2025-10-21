Milei anunció que reacomodará su gabinete tras las elecciones

El presidente Javier Milei confirmó que realizará cambios en su gabinete luego de las elecciones legislativas del próximo domingo. El mandatario explicó que buscará conformar un nuevo equipo de trabajo que le permita “alcanzar los objetivos de las reformas de segunda generación”, en el inicio de la segunda mitad de su mandato.

“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograrlos”, señaló Milei en una entrevista con Guillermo Andino para la TV Pública.

El jefe de Estado evitó precisar los nombres de los funcionarios que podrían dejar sus cargos, aunque se descuenta que habrá reemplazos obligados por los ministros candidatos: Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri.

Consultado sobre qué considera un buen resultado electoral, Milei respondió: “Uno que me asegure un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa”. De esa forma, se refirió a la cantidad mínima de legisladores necesaria para sostener los vetos presidenciales frente a eventuales proyectos opositores.

El Presidente estimó que con el apoyo de sus aliados podría alcanzar unos 100 votos en Diputados, lo que permitiría avanzar con la agenda de reformas. “Necesitamos la pared y mirar la configuración de potenciales aliados. Hay un grupo intermedio con el cual se puede dialogar”, agregó.

Durante la entrevista, Milei también volvió a criticar a referentes del kirchnerismo y del peronismo, comparándolos con los “gremlins”, por su comportamiento al llegar al poder. Además, lanzó un mensaje a los “enojaditos de Macri”, al recordar que “permitieron el regreso del kirchnerismo en 2019”.

Finalmente, apuntó contra el senador Mariano Recalde y su padre, el fallecido Héctor Recalde, por su rol en la “industria del juicio laboral”, según sus palabras. “La inventó Recalde padre y el hijo defiende el negocio de la familia. Una lógica del socialismo es asustar a la gente”, remarcó.