El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

Milei: “La elección es mucho más importante de lo que creemos”
El Presidente advirtió que el kirchnerismo intenta desmovilizar al electorado y remarcó que el resultado del domingo definirá el futuro de las reformas impulsadas por su gobierno.
Ambas normas fueron publicadas en el Boletín Oficial, aunque su implementación quedó suspendida hasta que el Congreso asigne los fondos correspondientes.
El Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) y Emergencia Pediátrica (N.º 27.796), pero dispuso suspender su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las partidas presupuestarias necesarias. La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial.
En los textos, el Poder Ejecutivo aclara que la medida se adopta “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629”, que establece que toda norma con impacto fiscal debe prever el financiamiento correspondiente. En caso contrario, su ejecución queda suspendida hasta que los fondos sean incluidos en el presupuesto nacional.
La Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar la protección y sostenimiento de la educación pública en todo el país. Prevê la actualización automática de los gastos de las universidades conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y habilita a la Auditoría General de la Nación a realizar controles externos.
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica declara prioritaria la asignación de recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en hospitales públicos y privados, y dispone la recomposición de salarios del personal de salud, además de eximir del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas o guardias. También reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica.
Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso pese al veto del presidente Javier Milei, pero su entrada en vigencia queda ahora sujeta a la disponibilidad de fondos en el Presupuesto Nacional.
El vocero presidencial aseguró que el país atraviesa un momento difícil, pero negó que esté “muriendo”, como dijo el mandatario estadounidense.
El presidente de Estados Unidos anunció que analiza reabrir el mercado para la carne argentina, pero describió al país con dureza. “Me agrada Milei, está haciendo lo mejor que puede”, dijo.
El Presidente aseguró que evitó una catástrofe social y económica, dijo haber sacado a 12 millones de personas de la pobreza y prometió inflación cero en 2026.
El Presidente encabezó un acto de campaña en Santiago del Estero junto a candidatos locales y volvió a cuestionar al kirchnerismo antes de viajar a Tucumán.
El presidente argentino intenta sumar apoyo político para avanzar con reformas tributaria y laboral tras las elecciones de octubre. Macri respalda la idea, pero los mandatarios provinciales piden diálogo.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.