El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

El Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) y Emergencia Pediátrica (N.º 27.796), pero dispuso suspender su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las partidas presupuestarias necesarias. La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial.

En los textos, el Poder Ejecutivo aclara que la medida se adopta “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629”, que establece que toda norma con impacto fiscal debe prever el financiamiento correspondiente. En caso contrario, su ejecución queda suspendida hasta que los fondos sean incluidos en el presupuesto nacional.

La Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar la protección y sostenimiento de la educación pública en todo el país. Prevê la actualización automática de los gastos de las universidades conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y habilita a la Auditoría General de la Nación a realizar controles externos.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica declara prioritaria la asignación de recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en hospitales públicos y privados, y dispone la recomposición de salarios del personal de salud, además de eximir del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas o guardias. También reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica.

Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso pese al veto del presidente Javier Milei, pero su entrada en vigencia queda ahora sujeta a la disponibilidad de fondos en el Presupuesto Nacional.