Thunder inicia su defensa con la mira en el bicampeonato

Los Oklahoma City Thunder inician una nueva temporada de la NBA con una doble carga sobre sus hombros: la de ser los vigentes campeones y la del rival a vencer. Tras una campaña histórica en la que conquistaron su primer título desde la reestructuración del proyecto, el equipo dirigido por Mark Daigneault buscará convertirse en el primer bicampeón desde los Golden State Warriors de Stephen Curry en 2018.

Con un promedio de edad de apenas 25,4 años en su quinteto titular, el Thunder es uno de los equipos más jóvenes en lograr un campeonato en la historia de la liga. La base conformada por Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren se mantiene intacta, lo que permite proyectar una continuidad en el rendimiento colectivo.

Para los analistas, el reto principal de Oklahoma City será mantener el hambre competitiva y evitar lesiones. “Tienen el mejor trío joven de la NBA y la misma estructura que los llevó al título”, señaló Eric Gómez de ESPN. En tanto, Hiram Martínez destacó que el equipo registró un diferencial de puntos histórico (11.8) y podría mejorar aún más con un año adicional de madurez.

El gran interrogante recae sobre la evolución de Holmgren, considerado el factor X del conjunto. Su desarrollo ofensivo y su presencia defensiva serán claves ante figuras como Nikola Jokic o Victor Wembanyama.

Sin refuerzos rutilantes, pero con una identidad consolidada, el Thunder se lanza a la nueva temporada con un objetivo claro: demostrar que su éxito no fue casualidad y construir una era ganadora en la NBA.