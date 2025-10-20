Kevin Durant renueva con Houston Rockets por 90 millones y dos años

Kevin Durant acordó una extensión de contrato por dos años y 90 millones de dólares con los Houston Rockets, incluyendo una opción de jugador para la temporada 2027-28, según confirmó su representante Rich Kleiman a ESPN.

Durant, de 37 años, decidió aceptar menos del máximo posible (120 millones) para dar flexibilidad salarial a la franquicia y mantener un proyecto competitivo a largo plazo. Con este acuerdo, el alero se convierte en el jugador con mayores ingresos acumulados en la historia de la NBA, con 598,2 millones de dólares, superando a LeBron James.

Los Rockets habían adquirido a Durant en julio pasado en un traspaso histórico entre siete equipos, y su llegada los posicionó como candidatos al título en la Conferencia Oeste. El equipo, dirigido por Ime Udoka, complementa al veterano con jóvenes talentos como Alperen Sengun y Amen Thompson, además de los experimentados Fred VanVleet y Steven Adams.

Durant viene de promediar 26,6 puntos, 6 rebotes y 4,2 asistencias con Phoenix Suns, manteniendo una racha de 16 temporadas consecutivas anotando al menos 25 puntos por partido. De mantenerse en ese nivel, podría superar esta temporada a Wilt Chamberlain y Dirk Nowitzki en la lista histórica de máximos anotadores.

Houston abrirá la temporada regular el martes ante Oklahoma City Thunder, el equipo donde Durant inició su carrera, con la ilusión renovada y la mira puesta en el campeonato.