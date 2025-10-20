Kevin Durant renueva con Houston Rockets por 90 millones y dos años

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
El astro firmó una extensión que lo vincula al equipo hasta 2028 y refuerza las aspiraciones de Houston de pelear por el título.
Kevin Durant acordó una extensión de contrato por dos años y 90 millones de dólares con los Houston Rockets, incluyendo una opción de jugador para la temporada 2027-28, según confirmó su representante Rich Kleiman a ESPN.
Durant, de 37 años, decidió aceptar menos del máximo posible (120 millones) para dar flexibilidad salarial a la franquicia y mantener un proyecto competitivo a largo plazo. Con este acuerdo, el alero se convierte en el jugador con mayores ingresos acumulados en la historia de la NBA, con 598,2 millones de dólares, superando a LeBron James.
Los Rockets habían adquirido a Durant en julio pasado en un traspaso histórico entre siete equipos, y su llegada los posicionó como candidatos al título en la Conferencia Oeste. El equipo, dirigido por Ime Udoka, complementa al veterano con jóvenes talentos como Alperen Sengun y Amen Thompson, además de los experimentados Fred VanVleet y Steven Adams.
Durant viene de promediar 26,6 puntos, 6 rebotes y 4,2 asistencias con Phoenix Suns, manteniendo una racha de 16 temporadas consecutivas anotando al menos 25 puntos por partido. De mantenerse en ese nivel, podría superar esta temporada a Wilt Chamberlain y Dirk Nowitzki en la lista histórica de máximos anotadores.
Houston abrirá la temporada regular el martes ante Oklahoma City Thunder, el equipo donde Durant inició su carrera, con la ilusión renovada y la mira puesta en el campeonato.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Futbolistas de Primera División detuvieron el juego durante quince segundos en rechazo a la decisión de disputar el Barcelona-Villarreal en Estados Unidos. La AFE exige diálogo y transparencia.
El exarquero y campeón mundial con Brasil criticó duramente al delantero de Santos por su bajo nivel y sus constantes lesiones.
Juan Iglesias y Unai Elgezabal criticaron al brasileño del Real Madrid por su comportamiento durante el triunfo merengue en el Coliseum Alfonso Pérez. “Debe hacer autocrítica y aprender a respetar”, señalaron.
El Mengao se impuso 3-2 en el Maracaná y alcanzó la cima del Brasileirao, aunque sufrió la baja de su zaguero titular a días de la semifinal de Copa Libertadores ante la Academia.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.