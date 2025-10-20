Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de México

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.Deportes20/10/2025GASTON PAROLA
La Fórmula 1 afronta su vigésima parada del calendario 2025 con el Gran Premio de México, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será una nueva oportunidad para el argentino Franco Colapinto, quien continúa su adaptación en el equipo Alpine.
Luego del triunfo de Max Verstappen en Estados Unidos, la atención se traslada a la Ciudad de México, donde el trazado de 4,3 kilómetros y 16 curvas pondrá a prueba la aerodinámica de los monoplazas debido a su altitud de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.
🏎️ Cronograma del GP de México (hora argentina)
Viernes 24 de octubre
Práctica libre 1: 15:30 a 16:30
Práctica libre 2: 19:00 a 20:00
Sábado 25 de octubre
Práctica libre 3: 14:30 a 15:30
Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 26 de octubre
Carrera: 17:00
El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, es uno de los escenarios más icónicos del calendario. Su paso por el estadio Foro Sol brinda un marco único, con tribunas repletas y un ambiente característico que convierte a este GP en una verdadera fiesta para los fanáticos latinoamericanos.
Con México, la temporada ingresa en su tramo final, antes de las últimas fechas en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, que definirán los títulos en juego.
El astro firmó una extensión que lo vincula al equipo hasta 2028 y refuerza las aspiraciones de Houston de pelear por el título.
Futbolistas de Primera División detuvieron el juego durante quince segundos en rechazo a la decisión de disputar el Barcelona-Villarreal en Estados Unidos. La AFE exige diálogo y transparencia.
El exarquero y campeón mundial con Brasil criticó duramente al delantero de Santos por su bajo nivel y sus constantes lesiones.
Juan Iglesias y Unai Elgezabal criticaron al brasileño del Real Madrid por su comportamiento durante el triunfo merengue en el Coliseum Alfonso Pérez. “Debe hacer autocrítica y aprender a respetar”, señalaron.
El Mengao se impuso 3-2 en el Maracaná y alcanzó la cima del Brasileirao, aunque sufrió la baja de su zaguero titular a días de la semifinal de Copa Libertadores ante la Academia.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.