Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de México

La Fórmula 1 afronta su vigésima parada del calendario 2025 con el Gran Premio de México, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será una nueva oportunidad para el argentino Franco Colapinto, quien continúa su adaptación en el equipo Alpine.

Luego del triunfo de Max Verstappen en Estados Unidos, la atención se traslada a la Ciudad de México, donde el trazado de 4,3 kilómetros y 16 curvas pondrá a prueba la aerodinámica de los monoplazas debido a su altitud de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

🏎️ Cronograma del GP de México (hora argentina)

Viernes 24 de octubre

Práctica libre 1: 15:30 a 16:30

Práctica libre 2: 19:00 a 20:00

Sábado 25 de octubre

Práctica libre 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, es uno de los escenarios más icónicos del calendario. Su paso por el estadio Foro Sol brinda un marco único, con tribunas repletas y un ambiente característico que convierte a este GP en una verdadera fiesta para los fanáticos latinoamericanos.

Con México, la temporada ingresa en su tramo final, antes de las últimas fechas en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, que definirán los títulos en juego.