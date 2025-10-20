Tensión en Alpine: Colapinto desobedeció órdenes y generó malestar interno

El Gran Premio de Estados Unidos dejó más que resultados deportivos para Alpine. Franco Colapinto protagonizó una maniobra que encendió la polémica dentro del equipo francés al desobedecer una orden directa desde boxes y superar a su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas de la carrera.

El episodio ocurrió en la vuelta 55 de las 56 pactadas en Austin. Con mejor ritmo que Gasly y neumáticos más frescos, Colapinto recibió la indicación de mantener posiciones para cuidar el combustible y evitar riesgos con los líderes cerca. Sin embargo, el argentino respondió incrédulo por radio —“¡¿Mantener posiciones?! ¡Pero es lento!”— y lo adelantó en la curva 1, generando malestar inmediato en el muro de Alpine.

Tras la carrera, el director del equipo, Steve Nielsen, manifestó su descontento: “Estamos decepcionados porque la instrucción no fue acatada. Las órdenes desde el muro son definitivas y esto se revisará internamente”. El propio comunicado oficial de la escudería reconoció que, si bien hubo un leve progreso en rendimiento, el balance del fin de semana dejó “más dudas que certezas”.

Gasly evitó profundizar el conflicto y relativizó el hecho al señalar que “el problema principal sigue siendo el rendimiento del auto”. Por su parte, Colapinto justificó su decisión alegando que el francés “tenía gomas más viejas y venía un segundo más lento”, lo que lo ponía en riesgo frente al ataque de Gabriel Bortoleto.

La maniobra no modificó los resultados (Colapinto finalizó 17° y Gasly 19°), pero sí expuso las tensiones dentro de un equipo que atraviesa una temporada irregular y sin puntos en el horizonte. Alpine deberá resolver ahora si el ímpetu del argentino fue una muestra de carácter… o un desafío a la autoridad del box.