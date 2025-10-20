Tensión en Alpine: Colapinto desobedeció órdenes y generó malestar interno

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
El argentino superó a Gasly en las vueltas finales del GP de Estados Unidos pese a la orden de mantener posiciones. El director Steve Nielsen anticipó que el episodio será analizado internamente.Deportes20/10/2025GASTON PAROLA
El Gran Premio de Estados Unidos dejó más que resultados deportivos para Alpine. Franco Colapinto protagonizó una maniobra que encendió la polémica dentro del equipo francés al desobedecer una orden directa desde boxes y superar a su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas de la carrera.
El episodio ocurrió en la vuelta 55 de las 56 pactadas en Austin. Con mejor ritmo que Gasly y neumáticos más frescos, Colapinto recibió la indicación de mantener posiciones para cuidar el combustible y evitar riesgos con los líderes cerca. Sin embargo, el argentino respondió incrédulo por radio —“¡¿Mantener posiciones?! ¡Pero es lento!”— y lo adelantó en la curva 1, generando malestar inmediato en el muro de Alpine.
Tras la carrera, el director del equipo, Steve Nielsen, manifestó su descontento: “Estamos decepcionados porque la instrucción no fue acatada. Las órdenes desde el muro son definitivas y esto se revisará internamente”. El propio comunicado oficial de la escudería reconoció que, si bien hubo un leve progreso en rendimiento, el balance del fin de semana dejó “más dudas que certezas”.
Gasly evitó profundizar el conflicto y relativizó el hecho al señalar que “el problema principal sigue siendo el rendimiento del auto”. Por su parte, Colapinto justificó su decisión alegando que el francés “tenía gomas más viejas y venía un segundo más lento”, lo que lo ponía en riesgo frente al ataque de Gabriel Bortoleto.
La maniobra no modificó los resultados (Colapinto finalizó 17° y Gasly 19°), pero sí expuso las tensiones dentro de un equipo que atraviesa una temporada irregular y sin puntos en el horizonte. Alpine deberá resolver ahora si el ímpetu del argentino fue una muestra de carácter… o un desafío a la autoridad del box.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
El astro firmó una extensión que lo vincula al equipo hasta 2028 y refuerza las aspiraciones de Houston de pelear por el título.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Futbolistas de Primera División detuvieron el juego durante quince segundos en rechazo a la decisión de disputar el Barcelona-Villarreal en Estados Unidos. La AFE exige diálogo y transparencia.
El exarquero y campeón mundial con Brasil criticó duramente al delantero de Santos por su bajo nivel y sus constantes lesiones.
Juan Iglesias y Unai Elgezabal criticaron al brasileño del Real Madrid por su comportamiento durante el triunfo merengue en el Coliseum Alfonso Pérez. “Debe hacer autocrítica y aprender a respetar”, señalaron.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.