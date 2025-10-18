125 años de historia y orgullo en Wheelwright

La localidad celebró su aniversario con la Jura de la Constitución provincial y la inauguración de la Plaza San Martín.

Regionales18/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Wheelwright conmemoró este viernes sus 125 años de vida institucional, en una jornada marcada por la emoción, el sentido de pertenencia y el acompañamiento de autoridades provinciales y locales.
El acto central se desarrolló en la Plaza San Martín, recientemente remodelada e inaugurada durante el mismo evento, y contó con la Jura de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, protagonizada por estudiantes y vecinos de la comunidad.
Durante la ceremonia, se destacó el espíritu de trabajo y compromiso que caracteriza a los wheelwrightenses desde la fundación del pueblo, así como el crecimiento sostenido impulsado por su gente a lo largo de los años.
El aniversario fue una oportunidad para reafirmar los valores de identidad, esfuerzo y comunidad, pilares fundamentales en la historia de la localidad. Las autoridades presentes agradecieron a los vecinos por su participación y remarcaron la importancia de seguir construyendo un futuro con desarrollo y oportunidades para todos.

