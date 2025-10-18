125 años de historia y orgullo en Wheelwright

La Comuna de Carmen avanza con nuevas obras de asfaltado
Las tareas se realizan con fondos comunales en calles Sargento Cabral y Colón, reflejando una gestión responsable y comprometida con los vecinos.
Wheelwright conmemoró este viernes sus 125 años de vida institucional, en una jornada marcada por la emoción, el sentido de pertenencia y el acompañamiento de autoridades provinciales y locales.
El acto central se desarrolló en la Plaza San Martín, recientemente remodelada e inaugurada durante el mismo evento, y contó con la Jura de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, protagonizada por estudiantes y vecinos de la comunidad.
Durante la ceremonia, se destacó el espíritu de trabajo y compromiso que caracteriza a los wheelwrightenses desde la fundación del pueblo, así como el crecimiento sostenido impulsado por su gente a lo largo de los años.
El aniversario fue una oportunidad para reafirmar los valores de identidad, esfuerzo y comunidad, pilares fundamentales en la historia de la localidad. Las autoridades presentes agradecieron a los vecinos por su participación y remarcaron la importancia de seguir construyendo un futuro con desarrollo y oportunidades para todos.
A ocho meses del vuelo inaugural, los vuelos entre Buenos Aires y Venado Tuerto se encuentran interrumpidos y sin fecha confirmada de regreso.
Una imagen captada durante la tormenta del domingo generó curiosidad y debate entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de un OVNI; otros, de un simple reflejo.
El siniestro ocurrió en jurisdicción de San Eduardo. Las tres personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
Investigadores encontraron restos óseos humanos en el área del antiguo fuerte virreinal de Melincué, construido hacia 1777. Los materiales serán analizados en el Museo de Elortondo.
El municipio que conduce Leonel Chiarella fue reconocido por la Red de Innovación Local (RIL) dentro del programa “100 Ciudades Certificadas”, destacando su gestión moderna, sostenible y cercana a la comunidad.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
Malcom Braida llegó por expreso pedido de Miguel Ángel Russo tras su buen paso por San Lorenzo, pero hace siete partidos que no suma minutos en Boca.
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El astro de los Lakers estará fuera al menos 12 partidos por una lesión en el nervio ciático.
Agentes penitenciarios descubrieron un agujero en un muro externo tras escuchar ruidos sospechosos durante la madrugada. Investigan si se trató de un intento de fuga.
El presidente argentino intenta sumar apoyo político para avanzar con reformas tributaria y laboral tras las elecciones de octubre. Macri respalda la idea, pero los mandatarios provinciales piden diálogo.
La Provincia consolidó un avance histórico en el control carcelario tras la creación de la figura de “interno de alto perfil” y la nueva Ley Penitenciaria.