Villa Cañás abre una muestra sobre sus secretos arqueológicos y paleontológicos

Avanza la construcción de nuevas dársenas sobre la Ruta 94
La Municipalidad de Villa Cañás inició obras en los accesos por avenidas 59 y 64 para mejorar la seguridad vial y el tránsito.
El encuentro “El pasado bajo nuestros pies” invita a descubrir los hallazgos arqueológicos y paleontológicos del territorio local, con muestras y proyecciones en el Centro Cultural.Villa Cañás18/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a la comunidad a participar del encuentro “El pasado bajo nuestros pies: los secretos arqueológicos y paleontológicos de Villa Cañás”, una propuesta que busca poner en valor los descubrimientos realizados en el territorio local y su importancia científica e histórica.
La actividad se llevará a cabo el lunes 20 de octubre en el Centro Cultural, e incluirá dos momentos principales.
A las 8.30 horas se realizará la inauguración de la muestra de piezas arqueológicas, mientras que a las 10.00 horas se proyectarán cortos audiovisuales sobre las tribus ancestrales y la megafauna que habitó la región.
El evento contará con la participación de los arqueólogos invitados Juan David Ávila y Mariela Gallego, quienes compartirán sus conocimientos sobre las investigaciones realizadas en la zona y explicarán los métodos utilizados para reconstruir parte de la historia local.
La propuesta forma parte del compromiso del municipio con la preservación del patrimonio cultural y natural, y busca acercar a los vecinos una experiencia educativa que conecte el presente con las raíces más profundas de Villa Cañás y su entorno.
La Municipalidad de Villa Cañás inició obras en los accesos por avenidas 59 y 64 para mejorar la seguridad vial y el tránsito.
Bomberos Voluntarios de Villa Cañás trabajaron esta tarde para controlar un foco ígneo en una zona de pastizales.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
Se recolectaron más de 13 mil kilos de bidones vacíos en una jornada conjunta entre Campo Limpio y el Municipio.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
Tres camiones protagonizaron accidentes en la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 33, sin heridos pero con importantes daños materiales.
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El astro de los Lakers estará fuera al menos 12 partidos por una lesión en el nervio ciático.
El actor calificó de “totalmente falso” el rumor que lo vinculaba a una futura paternidad junto a Dai Fernández.
La modelo enfrentó a la prensa luego de que trascendieran versiones que apuntaban a su ex, su padre y su hermana en una supuesta estafa inmobiliaria.