Villa Cañás abre una muestra sobre sus secretos arqueológicos y paleontológicos

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a la comunidad a participar del encuentro “El pasado bajo nuestros pies: los secretos arqueológicos y paleontológicos de Villa Cañás”, una propuesta que busca poner en valor los descubrimientos realizados en el territorio local y su importancia científica e histórica.



La actividad se llevará a cabo el lunes 20 de octubre en el Centro Cultural, e incluirá dos momentos principales.

A las 8.30 horas se realizará la inauguración de la muestra de piezas arqueológicas, mientras que a las 10.00 horas se proyectarán cortos audiovisuales sobre las tribus ancestrales y la megafauna que habitó la región.

El evento contará con la participación de los arqueólogos invitados Juan David Ávila y Mariela Gallego, quienes compartirán sus conocimientos sobre las investigaciones realizadas en la zona y explicarán los métodos utilizados para reconstruir parte de la historia local.

La propuesta forma parte del compromiso del municipio con la preservación del patrimonio cultural y natural, y busca acercar a los vecinos una experiencia educativa que conecte el presente con las raíces más profundas de Villa Cañás y su entorno.