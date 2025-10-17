Los nuevos diseños que revolucionan la Fórmula 1 en Austin

Boca y Barracas jugarán el 27 de octubre a las 16
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
Doce de los veinte autos presentarán decoraciones especiales en el GP de Estados Unidos. El Alpine de Colapinto estrenará detalles amarillos en honor a Mercado Libre.Deportes17/10/2025GASTON PAROLA
El Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá este fin de semana en Austin, llega con una sorpresa visual: doce de los veinte autos de la parrilla lucirán diseños distintos a los habituales. Entre ellos, el Alpine de Franco Colapinto, que incorpora vivos amarillos para destacar a Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto argentino.
La escudería francesa confirmó que este diseño se mantendrá también en las próximas dos fechas, México y Brasil, como parte de una estrategia de visibilidad regional. “Estamos muy contentos de acompañar a Franco en este tramo del campeonato”, señalaron desde la marca.
Aston Martin también llamó la atención con una decoración alusiva a la “ciencia invisible” aplicada en la Fórmula 1, con fórmulas matemáticas impresas en la carrocería. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll vestirán trajes ignífugos diseñados especialmente para la ocasión.
McLaren, flamante campeón de constructores, incorporó detalles plateados en colaboración con Gemini, la inteligencia artificial de Google, mientras que Williams homenajeó su histórico auto de 2002, evocando los tiempos de Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya con una combinación azul y blanca.
En tanto, Haas aprovechará su condición de equipo local para incluir estrellas y franjas inspiradas en la bandera de Estados Unidos, mientras que Racing Bulls apostó por un diseño inédito con patrón de “tortuga ámbar y negro perlado”.
Ferrari, Red Bull, Mercedes y Sauber decidieron mantener sus colores tradicionales para esta cita, que promete ser una de las más coloridas de la temporada.
Malcom Braida llegó por expreso pedido de Miguel Ángel Russo tras su buen paso por San Lorenzo, pero hace siete partidos que no suma minutos en Boca.
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de todos los partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes 17 y el miércoles 22 de octubre.
La Scuderia no ganó ninguna carrera en 2025 y vive tensiones entre pilotos, ingenieros y directivos. Hamilton presentó un informe crítico y Leclerc apuntó contra el equipo técnico.
El club brasileño reclama ante el TAS por una deuda de 21 millones de dólares correspondiente al traspaso del argentino.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
La Justicia notificó al club que tiene cinco días para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund. Si no cumple, podría declararse su quiebra.
Cada 16 de octubre se recuerda la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
Una imagen captada durante la tormenta del domingo generó curiosidad y debate entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de un OVNI; otros, de un simple reflejo.
La compañía estatal tomó medidas preventivas tras la falla en el vuelo AR1526 a Córdoba, que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza sin heridos. Los motores afectados pertenecen al fabricante CFM.
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
El Gobierno nacional sellará un convenio con el FBI para fortalecer la prevención de posibles ataques. El acuerdo se concretará mañana en Washington.