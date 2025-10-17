Los nuevos diseños que revolucionan la Fórmula 1 en Austin

El Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá este fin de semana en Austin, llega con una sorpresa visual: doce de los veinte autos de la parrilla lucirán diseños distintos a los habituales. Entre ellos, el Alpine de Franco Colapinto, que incorpora vivos amarillos para destacar a Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto argentino.

La escudería francesa confirmó que este diseño se mantendrá también en las próximas dos fechas, México y Brasil, como parte de una estrategia de visibilidad regional. “Estamos muy contentos de acompañar a Franco en este tramo del campeonato”, señalaron desde la marca.

Aston Martin también llamó la atención con una decoración alusiva a la “ciencia invisible” aplicada en la Fórmula 1, con fórmulas matemáticas impresas en la carrocería. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll vestirán trajes ignífugos diseñados especialmente para la ocasión.

McLaren, flamante campeón de constructores, incorporó detalles plateados en colaboración con Gemini, la inteligencia artificial de Google, mientras que Williams homenajeó su histórico auto de 2002, evocando los tiempos de Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya con una combinación azul y blanca.

En tanto, Haas aprovechará su condición de equipo local para incluir estrellas y franjas inspiradas en la bandera de Estados Unidos, mientras que Racing Bulls apostó por un diseño inédito con patrón de “tortuga ámbar y negro perlado”.

Ferrari, Red Bull, Mercedes y Sauber decidieron mantener sus colores tradicionales para esta cita, que promete ser una de las más coloridas de la temporada.