Milei confirmó que evalúa incorporar a Santiago Caputo al Gabinete

El presidente Javier Milei reconoció este jueves la posibilidad de que su asesor más cercano, Santiago Caputo, integre el Gabinete nacional luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Absolutamente”, respondió el mandatario cuando fue consultado por el canal LN+ sobre si Caputo podría tener una función central en su equipo. No obstante, aclaró que no revelará nombres antes de tiempo: “La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata”, señaló.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a las expectativas de su espacio político para los próximos comicios. Dijo que un buen resultado será aquel que le permita a La Libertad Avanza “conseguir el tercio en Diputados para defender las medidas del gobierno”, ya que actualmente la oposición tiene la posibilidad de revertir decisiones del Poder Ejecutivo.

En otro tramo, el presidente aseguró que su compromiso principal es con “los argentinos y la baja de la inflación”, y pronosticó que el país podría alcanzar una “inflación cero” para agosto del año próximo. “Fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria es de 26 meses, la inflación será cero en agosto”, explicó.

Finalmente, Milei volvió a criticar al kirchnerismo, al que definió como una “minoría ruidosa”, y apuntó contra “los políticos demagogos que buscan atajos”. “La joda keynesiana de incentivar el consumo destruyó el ahorro”, afirmó.