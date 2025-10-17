Milei confirmó que evalúa incorporar a Santiago Caputo al Gabinete

Milei: “En agosto del año que viene la inflación va a ser cero”
El Presidente aseguró que su meta es eliminar la inflación en 2026 y adelantó reformas laborales y tributarias.
El presidente dijo que su principal asesor podría tener “una función central” tras las elecciones del 26 de octubre y pronosticó “inflación cero” para agosto de 2026.Política 17/10/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei reconoció este jueves la posibilidad de que su asesor más cercano, Santiago Caputo, integre el Gabinete nacional luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
“Absolutamente”, respondió el mandatario cuando fue consultado por el canal LN+ sobre si Caputo podría tener una función central en su equipo. No obstante, aclaró que no revelará nombres antes de tiempo: “La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata”, señaló.
Durante la entrevista, Milei también se refirió a las expectativas de su espacio político para los próximos comicios. Dijo que un buen resultado será aquel que le permita a La Libertad Avanza “conseguir el tercio en Diputados para defender las medidas del gobierno”, ya que actualmente la oposición tiene la posibilidad de revertir decisiones del Poder Ejecutivo.
En otro tramo, el presidente aseguró que su compromiso principal es con “los argentinos y la baja de la inflación”, y pronosticó que el país podría alcanzar una “inflación cero” para agosto del año próximo. “Fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria es de 26 meses, la inflación será cero en agosto”, explicó.
Finalmente, Milei volvió a criticar al kirchnerismo, al que definió como una “minoría ruidosa”, y apuntó contra “los políticos demagogos que buscan atajos”. “La joda keynesiana de incentivar el consumo destruyó el ahorro”, afirmó.
El Presidente aseguró que su meta es eliminar la inflación en 2026 y adelantó reformas laborales y tributarias.
El Gobierno nacional sellará un convenio con el FBI para fortalecer la prevención de posibles ataques. El acuerdo se concretará mañana en Washington.
El embajador argentino en EE.UU. adelantó que se trata de un entendimiento “importante” y que dará más detalles en las próximas horas.
Milei busca capitalizar el apoyo de Estados Unidos para reforzar su imagen internacional y reactivar a su electorado, aunque en el oficialismo admiten dudas sobre el impacto real en las urnas.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
El presidente argentino mantendrá este martes un encuentro con Donald Trump en Washington, tras el respaldo financiero acordado la semana pasada. Buscan avanzar en un nuevo acuerdo comercial.
La Justicia notificó al club que tiene cinco días para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund. Si no cumple, podría declararse su quiebra.
Cada 16 de octubre se recuerda la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
Una imagen captada durante la tormenta del domingo generó curiosidad y debate entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de un OVNI; otros, de un simple reflejo.
La compañía estatal tomó medidas preventivas tras la falla en el vuelo AR1526 a Córdoba, que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza sin heridos. Los motores afectados pertenecen al fabricante CFM.
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
El Gobierno nacional sellará un convenio con el FBI para fortalecer la prevención de posibles ataques. El acuerdo se concretará mañana en Washington.