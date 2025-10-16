Argentina y el FBI firmarán un acuerdo de cooperación antiterrorista

El Gobierno argentino firmará este viernes en Washington un acuerdo de cooperación con el FBI de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta frente a potenciales amenazas terroristas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó la noticia durante su participación en el 61° Coloquio de IDEA, donde señaló que el convenio permitirá establecer una línea directa —un “teléfono rojo”— entre ambos países para actuar de manera inmediata ante cualquier alerta.

El entendimiento será rubricado por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, quienes mantendrán reuniones con las autoridades del FBI. El acuerdo se canalizará a través del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), recientemente creado en Argentina, que busca articular acciones con organismos internacionales.

“Lo que buscamos es tener un teléfono rojo para que ante cualquier advertencia de ataque o algo que se esté planificando podamos actuar rápidamente”, explicó Bullrich.

Tras el encuentro en Washington, el Gobierno prevé avanzar en convenios similares con la Unión Europea, en el marco de una política de seguridad orientada a la cooperación global.