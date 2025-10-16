F1: horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Fixture completo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de todos los partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes 17 y el miércoles 22 de octubre.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.Deportes16/10/2025GASTON PAROLA
Tras el triunfo de George Russell en Singapur, la categoría llega al Circuito de las Américas con Franco Colapinto al mando del Alpine.
La Fórmula 1 retomará la acción este fin de semana (17 al 19 de octubre) con el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá en el emblemático trazado de Austin, Texas. A continuación, los horarios de cada actividad según el huso horario argentino.
Cronograma del GP de Estados Unidos
Viernes 17 de octubre
🕑 Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30
🕕 Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15
Sábado 18 de octubre
🕑 Sprint: 14:00 a 14:30
🕕 Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 19 de octubre
🏁 Carrera: 16:00
🏎️ El circuito del Gran Premio de Estados Unidos
El Circuito de las Américas (COTA) es uno de los trazados más modernos y exigentes del calendario. Diseñado por Hermann Tilke y ubicado en Austin (Texas), fue inaugurado en 2012 con Mario Andretti como piloto honorífico.
Ese mismo año debutó en la F1, con triunfo de Lewis Hamilton para McLaren.
📍 Datos técnicos:
Vueltas: 56
Longitud: 5,513 km
Distancia total: 308,728 km
Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) – 1:36.169
🏆 Lo que viene en el calendario 2025
Después de Austin, la F1 continuará su gira americana con los Grandes Premios de México (24-26 octubre), Brasil (7-9 noviembre) y Las Vegas (20-22 noviembre), antes del cierre de temporada en Qatar y Abu Dhabi.
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de todos los partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes 17 y el miércoles 22 de octubre.
La Scuderia no ganó ninguna carrera en 2025 y vive tensiones entre pilotos, ingenieros y directivos. Hamilton presentó un informe crítico y Leclerc apuntó contra el equipo técnico.
El club brasileño reclama ante el TAS por una deuda de 21 millones de dólares correspondiente al traspaso del argentino.
El torneo se disputará del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y contará con Musetti, Cerúndolo, Berrettini, Monfils y Fonseca entre sus protagonistas.
La escudería oficializó a George Russell y Kimi Antonelli para la próxima temporada. Solo quedan cuatro asientos libres y Franco Colapinto sigue en carrera por uno de ellos.
El juvenil del Real Madrid es el único argentino entre los 25 nominados al prestigioso premio. Comparte lista con el brasileño Estevão como los únicos sudamericanos.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
El argentino venció a Jenson Brooksby y aseguró su lugar en la Grand Final del Ultimate Tennis Showdown, que se jugará en Londres en diciembre.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.