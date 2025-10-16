F1: horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Tras el triunfo de George Russell en Singapur, la categoría llega al Circuito de las Américas con Franco Colapinto al mando del Alpine.

La Fórmula 1 retomará la acción este fin de semana (17 al 19 de octubre) con el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá en el emblemático trazado de Austin, Texas. A continuación, los horarios de cada actividad según el huso horario argentino.

Cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

🕑 Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30

🕕 Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

🕑 Sprint: 14:00 a 14:30

🕕 Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

🏁 Carrera: 16:00



🏎️ El circuito del Gran Premio de Estados Unidos

El Circuito de las Américas (COTA) es uno de los trazados más modernos y exigentes del calendario. Diseñado por Hermann Tilke y ubicado en Austin (Texas), fue inaugurado en 2012 con Mario Andretti como piloto honorífico.

Ese mismo año debutó en la F1, con triunfo de Lewis Hamilton para McLaren.

📍 Datos técnicos:

Vueltas: 56

Longitud: 5,513 km

Distancia total: 308,728 km

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) – 1:36.169



🏆 Lo que viene en el calendario 2025

Después de Austin, la F1 continuará su gira americana con los Grandes Premios de México (24-26 octubre), Brasil (7-9 noviembre) y Las Vegas (20-22 noviembre), antes del cierre de temporada en Qatar y Abu Dhabi.