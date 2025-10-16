El Gobierno apuesta al respaldo de EE.UU. como motor político de campaña

Oxenford confirmó el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
El embajador argentino en EE.UU. adelantó que se trata de un entendimiento “importante” y que dará más detalles en las próximas horas.
Milei busca capitalizar el apoyo de Estados Unidos para reforzar su imagen internacional y reactivar a su electorado, aunque en el oficialismo admiten dudas sobre el impacto real en las urnas.Política 16/10/2025SOFIA ZANOTTI
A menos de diez días de las elecciones, el presidente Javier Milei instaló el apoyo de Estados Unidos como eje central de la campaña de La Libertad Avanza. La estrategia busca reforzar la gestión económica y contrastar con el kirchnerismo, tras su reciente visita a Washington y el encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca.
Desde su regreso al país, Milei destacó el respaldo político y financiero del gobierno norteamericano, al tiempo que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el anuncio como “la noticia más importante de los últimos años” y aseguró que “la potencia más importante del mundo apuesta a la estabilidad argentina”.
En la Casa Rosada sostienen que la foto con Trump y el apoyo financiero “sirven para afianzar al votante propio” y recuperar terreno tras las últimas turbulencias políticas. Sin embargo, algunos estrategas libertarios admiten que el efecto electoral podría ser limitado: “La estabilidad económica puede pesar más que un respaldo internacional a pocos días de la elección”, explicaron a Infobae.
El desafío central del oficialismo está en la provincia de Buenos Aires, donde en la elección anterior el libertarismo perdió por más de 13 puntos y el ausentismo superó el 39 %. Con unos 5,6 millones de bonaerenses que no votaron, en el equipo de campaña buscan “reactivar al votante desencantado” y reducir la brecha con el peronismo.
Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció la creación de un fondo privado de 20.000 millones de dólares y una nueva compra de pesos en el mercado argentino, que impulsó los bonos locales. En paralelo, se espera otro anuncio sobre un acuerdo comercial bilateral que podría profundizar el vínculo económico entre ambos países.
Milei, por su parte, minimizó las críticas sobre la supuesta dependencia electoral del apoyo norteamericano. “Mientras yo sea presidente, ese respaldo va a estar. Lo demás es mala interpretación del statu quo que quiere que a la Argentina le vaya mal”, sostuvo en declaraciones televisivas.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
El presidente argentino mantendrá este martes un encuentro con Donald Trump en Washington, tras el respaldo financiero acordado la semana pasada. Buscan avanzar en un nuevo acuerdo comercial.
Entre los liberados hay tres argentinos que regresarán al país tras más de 700 días de cautiverio. El Gobierno destacó el rol de Donald Trump en el acuerdo de paz.
La ministra de Seguridad presentó una nueva estrategia para controlar el tráfico fluvial y prevenir delitos en el corredor Paraguay–Paraná.
El Presidente encabezará una reunión bilateral con su par estadounidense este martes en la Casa Blanca, tras el anuncio de un rescate económico de 20.000 millones de dólares.
