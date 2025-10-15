Revelan avances en la recuperación de Michael Schumacher

La salud de Michael Schumacher volvió a ocupar un lugar central en la prensa internacional. A poco más de un año de haber sido visto por última vez, durante el casamiento de su hija Gina, el siete veces campeón de la Fórmula 1 habría mostrado “avances importantes” en su recuperación, según reveló el periodista francés Stéfan L’Hermitt del diario L’Équipe.

“El alemán no está bien, pero podría estar mejorando”, señaló L’Hermitt, quien explicó que Schumacher mantiene dificultades para comunicarse, aunque se habrían registrado progresos notorios en los últimos doce meses.

Las declaraciones coinciden con las de Elisabetta Gregoraci, exesposa de Flavio Briatore, quien también asistió al casamiento de Gina Schumacher. Según comentó, el expiloto “no habla” y “solo se comunica con los ojos”, en un entorno familiar muy restringido.

Desde el grave accidente de esquí que sufrió en diciembre de 2013 en los Alpes franceses, la familia Schumacher ha mantenido absoluto hermetismo sobre su estado. Actualmente, Michael reside junto a su esposa Corinna en una finca de Mallorca, propiedad que pertenecía al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Solo tres personas, además de su familia, tienen permitido visitarlo.