Esteban Ocon recordó su infancia marcada por sacrificios y burlas

El francés Esteban Ocon, actual piloto del equipo Haas en la Fórmula 1, compartió un emotivo repaso de su infancia y los desafíos que enfrentó antes de llegar a la categoría más importante del automovilismo mundial.

En una entrevista con el canal francés Legend, Ocon recordó las burlas que recibía de sus compañeros de escuela por vivir en una caravana junto a sus padres mientras perseguía su sueño de ser piloto. “El director me dijo: ‘Tienes que dejar de correr. Es un deporte de ricos, no vas a llegar a ninguna parte’. Es triste decirle eso a un niño de 10 u 11 años, pero bueno, señor, lo logré”, relató.

El piloto, que disputó 174 Grandes Premios y ganó el Gran Premio de Hungría 2021 con Alpine, explicó que su familia vendió su casa y el taller mecánico para costear sus primeras temporadas en karting. “Volvía de las carreras el domingo y dormía frente a la escuela. Muchos me decían ‘eres un gitano’, pero tengo un gran respeto por la comunidad itinerante”, recordó.

Ocon también reconoció que debió faltar mucho a clases y tomó estudios a distancia desde los 14 años, acompañado por su madre, Sabrina. “No recomiendo hacer lo que hicimos, la escuela es muy importante. Hay que trabajar duro, nunca se sabe qué traerá el futuro”, reflexionó el corredor, que debutó en la Fórmula 1 en 2016 gracias al apoyo de Gravity Sport Management.