Esteban Ocon recordó su infancia marcada por sacrificios y burlas

Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
El piloto francés de Haas contó que vivió en una caravana junto a sus padres y que en la escuela le dijeron que abandonara el automovilismo porque “era un deporte de ricos”.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
El francés Esteban Ocon, actual piloto del equipo Haas en la Fórmula 1, compartió un emotivo repaso de su infancia y los desafíos que enfrentó antes de llegar a la categoría más importante del automovilismo mundial.
En una entrevista con el canal francés Legend, Ocon recordó las burlas que recibía de sus compañeros de escuela por vivir en una caravana junto a sus padres mientras perseguía su sueño de ser piloto. “El director me dijo: ‘Tienes que dejar de correr. Es un deporte de ricos, no vas a llegar a ninguna parte’. Es triste decirle eso a un niño de 10 u 11 años, pero bueno, señor, lo logré”, relató.
El piloto, que disputó 174 Grandes Premios y ganó el Gran Premio de Hungría 2021 con Alpine, explicó que su familia vendió su casa y el taller mecánico para costear sus primeras temporadas en karting. “Volvía de las carreras el domingo y dormía frente a la escuela. Muchos me decían ‘eres un gitano’, pero tengo un gran respeto por la comunidad itinerante”, recordó.
Ocon también reconoció que debió faltar mucho a clases y tomó estudios a distancia desde los 14 años, acompañado por su madre, Sabrina. “No recomiendo hacer lo que hicimos, la escuela es muy importante. Hay que trabajar duro, nunca se sabe qué traerá el futuro”, reflexionó el corredor, que debutó en la Fórmula 1 en 2016 gracias al apoyo de Gravity Sport Management.
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
La Albiceleste enfrenta este miércoles a los cafeteros en Chile por un lugar en la gran final, con tres bajas importantes para Diego Placente.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
A más de un año de su última aparición pública, un periodista francés aseguró que el expiloto alemán presenta “mejoras importantes” en su estado de salud, aunque su comunicación sigue siendo limitada.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
Conmebol sancionó al delantero de Flamengo con 25 mil dólares por los gestos obscenos dirigidos a la hinchada de Estudiantes, pero podrá estar en las semifinales de la Libertadores.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.