San Lorenzo, al borde de la quiebra por una deuda millonaria

Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
La Justicia le dio cinco días al club de Boedo para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund, por un préstamo ligado a la venta de Adolfo Gaich en 2020.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Este martes, la Justicia le notificó que dispone de cinco días para cancelar una deuda de aproximadamente 4,7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, bajo apercibimiento de quiebra.
La obligación deriva de un préstamo solicitado en 2020, durante la presidencia de Marcelo Tinelli, cuando el club necesitó fondos para resolver la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú. En aquel momento, el Ciclón cedió derechos de cobro, pero el club ruso finalmente abonó el monto directamente a San Lorenzo, que nunca reintegró el dinero al fondo europeo.
En 2024, la Justicia había condenado a la institución a pagar 3.938.419 dólares más intereses, cifra que hoy supera los 4,7 millones. Ante la falta de acuerdo con los abogados del fondo, la medida judicial quedó firme y no admite apelación.
La noticia se conoce en medio de una crisis institucional: el presidente Marcelo Moretti fue increpado por hinchas en la sede de Avenida La Plata y debió retirarse escoltado por la policía. El plazo judicial deja a la dirigencia sin margen de maniobra y con la obligación de reunir los fondos en tiempo récord para evitar consecuencias mayores.
