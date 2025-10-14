Milei se reúne con Trump en la Casa Blanca para reforzar lazos bilaterales

El presidente Javier Milei arribará este martes a la Casa Blanca para mantener una reunión con su par estadounidense, Donald Trump. El encuentro, que se desarrollará en el Salón Oval, busca fortalecer los vínculos políticos y económicos entre ambos países luego del reciente apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina.

La delegación argentina está integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En Washington ya los esperan el canciller Gustavo Werthein, el embajador Alejandro “Alec” Oxenford y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La agenda contempla una reunión privada entre los mandatarios, un almuerzo de trabajo y la posible firma de un acuerdo comercial bilateral, en el que Werthein viene trabajando desde hace meses. Según trascendió, Trump ofrecerá un almuerzo en honor al presidente argentino antes de su regreso a Buenos Aires.

El viaje se produce pocos días después del acuerdo alcanzado con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, considerado por Milei como “histórico”, y que apunta a estabilizar la situación cambiaria del país. Además, se prevé que el mandatario argentino participe de un homenaje a Charlie Kirk, activista político asesinado en septiembre pasado, antes de emprender su regreso a la Argentina.