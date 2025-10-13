Milei destacó el “rol fundamental” de Trump en la liberación de rehenes en Israel

El presidente Javier Milei celebró este lunes la liberación de los 20 rehenes israelíes que permanecían cautivos en Gaza, entre los cuales se encuentran tres ciudadanos argentinos, y subrayó el “rol fundamental” del mandatario estadounidense Donald Trump en las gestiones que permitieron alcanzar el acuerdo de paz.

“Después de más de dos años, que se liberen a los 20 rehenes y que entre ellos haya tres argentinos es una alegría enorme”, expresó Milei en diálogo con radio El Observador.

El jefe de Estado argentino destacó “el rol determinante del presidente Donald Trump” y afirmó que “es quien hizo posible algo que parecía imposible”. “Sinceramente es increíble, es el octavo conflicto que cierra desde que asumió el poder”, añadió.

Además, Milei señaló que lo realizado por su par norteamericano “en términos de la paz y de salvar vidas humanas es muy emocionante” y confirmó que su gobierno propuso a Trump para recibir el Premio Nobel de la Paz.

El comentario del presidente argentino se suma a las múltiples reacciones internacionales tras el anuncio del fin de la guerra en Gaza, en un contexto de alivio y esperanza tras más de dos años de enfrentamientos.