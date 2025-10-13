Milei destacó el “rol fundamental” de Trump en la liberación de rehenes en Israel

Aguiar denunció ingresos “con sueldos altos” de militantes libertarios
El presidente argentino celebró la liberación de los 20 rehenes en Gaza, entre ellos tres compatriotas, y elogió a Donald Trump por su papel decisivo en el acuerdo de paz.País13/10/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei celebró este lunes la liberación de los 20 rehenes israelíes que permanecían cautivos en Gaza, entre los cuales se encuentran tres ciudadanos argentinos, y subrayó el “rol fundamental” del mandatario estadounidense Donald Trump en las gestiones que permitieron alcanzar el acuerdo de paz.
“Después de más de dos años, que se liberen a los 20 rehenes y que entre ellos haya tres argentinos es una alegría enorme”, expresó Milei en diálogo con radio El Observador.
El jefe de Estado argentino destacó “el rol determinante del presidente Donald Trump” y afirmó que “es quien hizo posible algo que parecía imposible”. “Sinceramente es increíble, es el octavo conflicto que cierra desde que asumió el poder”, añadió.
Además, Milei señaló que lo realizado por su par norteamericano “en términos de la paz y de salvar vidas humanas es muy emocionante” y confirmó que su gobierno propuso a Trump para recibir el Premio Nobel de la Paz.
El comentario del presidente argentino se suma a las múltiples reacciones internacionales tras el anuncio del fin de la guerra en Gaza, en un contexto de alivio y esperanza tras más de dos años de enfrentamientos.
El titular de ATE acusó al Gobierno Nacional de incorporar militantes del oficialismo al Estado con remuneraciones extraordinarias y sin concursos públicos.
Científicas del CONICET-CADIC analizan el tercer varamiento mundial del ecotipo D, una rara variante de orca hallada por primera vez en la costa atlántica fueguina.
Los trabajadores que perciban más de $2,4 millones brutos mensuales ya no podrán cobrar las asignaciones familiares. La medida alcanza al 22% de los asalariados registrados.
En una visita a la planta de Sidersa en San Nicolás, el presidente Javier Milei propuso cambios en las leyes laborales y fiscales, destacó el apoyo de Estados Unidos y buscó mostrarse más conciliador ante empresarios y posibles aliados políticos.
La Justicia investiga una transferencia de 200 mil dólares al diputado libertario José Luis Espert, presuntamente enviada por el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.
La ministra de Seguridad admitió complicaciones en el nuevo sistema electoral tras la renuncia de Espert y apuntó contra el fallo que impidió reemplazarlo. También habló de Milei, los jóvenes y su relación con Juntos por el Cambio.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará descuentos a quienes no trabajen el martes 14, cuando CTERA realizará un paro nacional docente.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El Gobierno nacional confirmó el aval para tres operaciones de financiamiento: dos créditos de la CAF y la posibilidad de emitir bonos en Estados Unidos. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura y a los Juegos Odesur 2026.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
El Presidente encabezará una reunión bilateral con su par estadounidense este martes en la Casa Blanca, tras el anuncio de un rescate económico de 20.000 millones de dólares.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.