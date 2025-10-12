Incendio en el frigorífico de hughes: más de 4 horas de trabajo y un bombero herido

Sigue vigente el alerta por fuertes vientos en el sur santafesino
El SMN mantiene el aviso amarillo para varios departamentos del sur provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h durante la tarde del domingo.
Un importante incendio se registró este sábado por la tarde en el frigorífico de Hughes, ubicado sobre la Ruta 8, a la altura del kilómetro 302. El fuego se originó en una enorme pila de leña utilizada para alimentar la caldera del establecimiento, y demandó más de cuatro horas y media de trabajo por parte de tres cuarteles de Bomberos Voluntarios.
En el operativo participaron dotaciones de Hughes, Wheelwright y Labordeboy, con un total de unos 30 bomberos, cuatro unidades, dos tanques de abastecimiento y dos retroexcavadoras. Según estimaciones, se habrían incendiado entre 60 y 70 toneladas de leña.
Las tareas comenzaron alrededor de las 17 y se extendieron hasta las 21.30, en un trabajo intenso y coordinado que evitó que las llamas alcanzaran otras áreas del predio. Los daños materiales se limitaron principalmente a la quema del material combustible y algunas chapas del techo.
Durante la labor de extinción, un bombero de Labordeboy sufrió quemaduras en una mano tras caer dentro de la pila de leña encendida. “El rescoldo le derritió el guante y se quemó la mano”, explicó Martín Herber, jefe de Bomberos de Hughes, quien también destacó el compromiso de los servidores públicos y la colaboración entre cuarteles.
Herber señaló que la falta de personal operativo sigue siendo un problema: “Somos pocos, y cuando eso ocurre, los riesgos aumentan. Pero elegimos esta vocación y trabajamos con todo el compromiso posible”.
