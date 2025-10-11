El Senado de Santa Fe analiza un programa para prevenir los ACV

Santa Fe incorporó 22 camionetas para fortalecer la lucha contra incendios
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezó la entrega de nuevos vehículos y equipamiento destinados a tareas ambientales y de respuesta ante emergencias en toda la provincia.
El proyecto busca crear una red provincial de detección y tratamiento rápido de accidentes cerebrovasculares.Santa Fe11/10/2025LORENA ACOSTA
El Senado de la provincia de Santa Fe comenzó a debatir un proyecto que propone la creación de una Red Provincial de Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento Integral del Accidente Cerebrovascular (ACV), con el objetivo de mejorar la prevención y la atención inmediata ante esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en el país.
La iniciativa, impulsada por el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo, fue girada a comisiones para su análisis. El texto plantea la organización de unidades especializadas en hospitales públicos y privados, la capacitación del personal de emergencias y la implementación de un “Código ACV” dentro del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y los servicios 911 y 107, para agilizar los traslados y la atención de los pacientes.
Gramajo sostuvo que el proyecto busca reducir las entre 39.000 y 60.000 muertes anuales que se registran en el país por ACV, de un total de 130.000 a 190.000 casos cada año. Durante su exposición, recordó a su yerno, el médico Agustín Barbosa, fallecido a los 35 años por esta enfermedad, y destacó la importancia de actuar dentro de la llamada “ventana terapéutica”, un período breve en el que el tratamiento puede evitar secuelas o salvar vidas.
El senador Leonardo Diana (San Jerónimo), médico de profesión, respaldó la propuesta y remarcó que el Estado debe garantizar una respuesta sanitaria inmediata, mientras que Rodrigo Borla (San Justo) destacó los avances del Hospital José María Cullen en donación y trasplantes, subrayando el nivel de profesionalismo del sistema público de salud santafesino.
En el Cullen se atienden cada año entre 250 y 300 pacientes con accidentes cerebrovasculares, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la red provincial de atención y prevención que plantea el proyecto.
Con una inversión superior a $5.500 millones, la Provincia sumará una aeronave equipada para intervenir en incendios forestales de todo tipo y brindar apoyo a los equipos de tierra.
Lisandro Enrico presentará el proyecto el 29 de octubre ante Diputados. La iniciativa busca ordenar el tránsito de cargas hacia los 32 puertos del cordón industrial santafesino.
Amsafé anunció clases públicas, radios abiertas y actividades comunitarias en toda la provincia. El reclamo central es por mayor financiamiento educativo y mejores condiciones laborales.
El gobernador y la vicegobernadora presentaron mejoras en las rutas provinciales 10-s y 90, que conectan localidades de los departamentos Constitución y General López. Las obras impulsan la conectividad y el desarrollo regional.
Danilo Iván Barrientos recibió tres años y dos meses de prisión por organizar apuestas ilegales y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de Venado Tuerto en un control de ingreso a la provincia.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto organizado por la Escuela José Manuel Estrada, donde se destacó la importancia de la inclusión y el reconocimiento a los pueblos originarios.
El jefe de Gabinete desmintió percibir los 180 mil dólares mensuales que la diputada Marcela Pagano le atribuyó por integrar el directorio de YPF. Aseguró que renunció expresamente a esos honorarios.
El Instituto de Estudios Económicos (IERAL) sugirió avanzar hacia un sistema bimonetario con tipo de cambio flexible, confianza institucional y apoyo externo del FMI y el Tesoro de Estados Unidos.
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu. Uno de los conductores sufrió lesiones de consideración.
En una visita a la planta de Sidersa en San Nicolás, el presidente Javier Milei propuso cambios en las leyes laborales y fiscales, destacó el apoyo de Estados Unidos y buscó mostrarse más conciliador ante empresarios y posibles aliados políticos.
Un hombre fue trasladado al SAMCo con heridas leves tras un choque en avenida 51 y 56.
La PDI realizó allanamientos simultáneos en la localidad, incautando drogas, armas y vehículos con irregularidades. Tres personas quedaron detenidas a disposición del Ministerio Público de la Acusación.