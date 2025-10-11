El Senado de Santa Fe analiza un programa para prevenir los ACV

El Senado de la provincia de Santa Fe comenzó a debatir un proyecto que propone la creación de una Red Provincial de Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento Integral del Accidente Cerebrovascular (ACV), con el objetivo de mejorar la prevención y la atención inmediata ante esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en el país.

La iniciativa, impulsada por el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo, fue girada a comisiones para su análisis. El texto plantea la organización de unidades especializadas en hospitales públicos y privados, la capacitación del personal de emergencias y la implementación de un “Código ACV” dentro del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y los servicios 911 y 107, para agilizar los traslados y la atención de los pacientes.

Gramajo sostuvo que el proyecto busca reducir las entre 39.000 y 60.000 muertes anuales que se registran en el país por ACV, de un total de 130.000 a 190.000 casos cada año. Durante su exposición, recordó a su yerno, el médico Agustín Barbosa, fallecido a los 35 años por esta enfermedad, y destacó la importancia de actuar dentro de la llamada “ventana terapéutica”, un período breve en el que el tratamiento puede evitar secuelas o salvar vidas.

El senador Leonardo Diana (San Jerónimo), médico de profesión, respaldó la propuesta y remarcó que el Estado debe garantizar una respuesta sanitaria inmediata, mientras que Rodrigo Borla (San Justo) destacó los avances del Hospital José María Cullen en donación y trasplantes, subrayando el nivel de profesionalismo del sistema público de salud santafesino.

En el Cullen se atienden cada año entre 250 y 300 pacientes con accidentes cerebrovasculares, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la red provincial de atención y prevención que plantea el proyecto.