Francos negó cobrar honorarios de YPF tras las críticas de Pagano

Coimas en ANDIS: Karina Milei y Mario Lugones fueron citados por Diputados
La Cámara de Diputados aprobó la interpelación de ambos funcionarios por presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El jefe de Gabinete desmintió percibir los 180 mil dólares mensuales que la diputada Marcela Pagano le atribuyó por integrar el directorio de YPF. Aseguró que renunció expresamente a esos honorarios.Política 10/10/2025LORENA ACOSTA
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las acusaciones lanzadas por la diputada nacional Marcela Pagano, quien lo había cuestionado por supuestamente cobrar 180 mil dólares por mes como miembro del directorio de YPF.
“Soy miembro del directorio de YPF pero no con honorarios, renuncié expresamente a cobrarlos”, afirmó Francos en diálogo con Radio Rivadavia, en respuesta a los dichos de la legisladora del bloque Coherencia.
En una entrevista con un canal de streaming, Pagano había señalado que el funcionario “se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce”. Además, cuestionó su participación en la petrolera estatal y lo vinculó a los privilegios de la “casta política”.
“¿Cómo querés que la gente que la está peleando a fin de mes no lo repudie?”, expresó la diputada, aludiendo a un escrache público que Francos sufrió días atrás.
El jefe de Gabinete, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, integra el directorio de YPF como representante del Estado, aunque insistió en que no percibe remuneración alguna por esa función.
La Cámara de Diputados aprobó la interpelación de ambos funcionarios por presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El vocero presidencial aseguró que la presentación del libro de Javier Milei en el Movistar Arena fue financiada íntegramente por la editorial Hojas del Sur, tras las críticas por el costo del evento.
Con 215 votos a favor, la Cámara baja aprobó el pedido del juez Lino Mirabelli para registrar bienes del diputado, imputado por lavado de dinero y vinculado al empresario extraditado por narcotráfico.
La Cámara de Diputados modificó un artículo clave del proyecto que limita el uso de los decretos presidenciales. La iniciativa deberá volver al Senado, lo que posterga su definición.
Tres personas fueron detenidas durante la movilización mientras Diputados debatía la reforma de la ley de DNU.
Con un ajustado quórum, la oposición busca aprobar la reforma a la ley de DNU, que reduciría el margen de acción del Presidente y permitiría su rechazo con el voto de una sola cámara.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
La Cámara de Diputados modificó un artículo clave del proyecto que limita el uso de los decretos presidenciales. La iniciativa deberá volver al Senado, lo que posterga su definición.
Boca Juniors abrió sus puertas para despedir al histórico entrenador, que falleció el miércoles a los 69 años. El homenaje se realiza en el Hall Central del estadio.
El delantero uruguayo de Racing fue sancionado por su gesto contra el “Huevo” Acuña tras el cruce ante River por la Copa Argentina. Cumplirá la pena solo en ese certamen.
La Municipalidad informó que la recolección de residuos y el servicio de riego funcionarán con normalidad durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La Selección Argentina jugará este viernes un amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, como parte de la Fecha FIFA de octubre. Lionel Messi podría ir al banco por precaución.
El Municipio amplió su parque automotor con dos equipos adquiridos mediante el Fondo de Obras Menores. Servirán para tareas viales y el relleno sanitario.
El intendente Norberto Gizzi enumeró trabajos clave en desagües, dársenas, alumbrado y caminos rurales. Con fabricación propia de módulos y apoyo provincial, el municipio busca resolver puntos críticos y preparar la ciudad para los próximos 30–40 años.