Francos negó cobrar honorarios de YPF tras las críticas de Pagano

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las acusaciones lanzadas por la diputada nacional Marcela Pagano, quien lo había cuestionado por supuestamente cobrar 180 mil dólares por mes como miembro del directorio de YPF.

“Soy miembro del directorio de YPF pero no con honorarios, renuncié expresamente a cobrarlos”, afirmó Francos en diálogo con Radio Rivadavia, en respuesta a los dichos de la legisladora del bloque Coherencia.

En una entrevista con un canal de streaming, Pagano había señalado que el funcionario “se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce”. Además, cuestionó su participación en la petrolera estatal y lo vinculó a los privilegios de la “casta política”.

“¿Cómo querés que la gente que la está peleando a fin de mes no lo repudie?”, expresó la diputada, aludiendo a un escrache público que Francos sufrió días atrás.

El jefe de Gabinete, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, integra el directorio de YPF como representante del Estado, aunque insistió en que no percibe remuneración alguna por esa función.