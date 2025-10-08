La Justicia rechazó que Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales en lugar de José Luis Espert.

Si bien el magistrado aceptó la renuncia de Espert, quien está vinculado al escándalo del empresario Fred Machado, determinó que el corrimiento de nombres propuesto por el oficialismo no se ajusta a derecho. Según explicó, la aplicación del artículo 7 del decreto 171/19 para modificar el orden de la lista resulta inconstitucional.

De este modo, la nómina bonaerense quedará encabezada por Karina Vázquez, conocida públicamente como Karen Reichardt, seguida por Diego Santilli y Gladys Humenuk en tercer lugar.

El fallo no incluyó una definición sobre la reimpresión de las boletas, tema que se discute en paralelo. Ramos Padilla convocó a los apoderados partidarios a una nueva audiencia para abordar ese punto, aunque en el Gobierno ya prevén un rechazo. Si eso ocurre, los bonaerenses se encontrarán en el cuarto oscuro con las boletas impresas originalmente, que llevan la imagen de Espert.