UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: NUEVO FORMATO Y GRANDES DESAFÍOS

River sancionado por la FIFA por incidentes en el Mundial de Clubes
El “Millonario” fue multado con 88 mil dólares y deberá presentar un plan educativo para prevenir actos discriminatorios.
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.Deportes07/10/2025GASTON PAROLA
La UEFA Women’s Champions League 2025-2026 ya está en marcha con una revolución estructural. Por primera vez, el torneo se disputa con un modelo suizo de 18 equipos, un formato que replica al masculino y promete mayor competitividad y espectáculo desde el inicio.
El Arsenal, vigente campeón, se estrenará ante el poderoso OL Lyon, ocho veces ganador, mientras que el Barcelona de Aitana Bonmatí —subcampeón en 2024-25— recibirá al Bayern Múnich. Más adelante, las catalanas visitarán a Chelsea, en uno de los duelos más esperados de la fase de liga.
Según la mediocampista española, “es una de las mejores cosas que podían hacer, porque la hace más competitiva. Es mejor para todos”.
Entre los equipos ingleses, el Arsenal buscará defender su corona tras vencer al Barça en una final histórica, mientras que el Chelsea, reforzado con figuras como Naomi Girma y Alyssa Thompson, encara un año clave para romper su maleficio continental. Por su parte, el Manchester United debuta en la competencia con el objetivo de sorprender.
El OL Lyon, bajo la conducción del exentrenador culé Jonatan Giráldez, ha invertido fuerte para recuperar su hegemonía, sumando a estrellas como Marie-Antoinette Katoto y Jule Brand, además de talentos estadounidenses como Lily Yohannes.
Desde Alemania, Bayern Múnich y Wolfsburgo intentarán volver a ser protagonistas, aunque los especialistas advierten que el presente de ambos es más irregular que en temporadas pasadas.
Otros equipos a seguir son Paris FC, Roma y Vålerenga, señalados como los posibles “outsiders” capaces de dar la sorpresa en un campeonato que se perfila más abierto que nunca.
Con el talento de las mejores jugadoras del planeta, un formato que potencia el espectáculo y duelos estelares desde el arranque, la Women’s Champions League promete una temporada inolvidable.
El “Millonario” fue multado con 88 mil dólares y deberá presentar un plan educativo para prevenir actos discriminatorios.
El arquero de Racing, figura en el Clausura, fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. “Soy la persona más feliz del mundo”, expresó antes de viajar a Estados Unidos.
El astro de los Lakers publicó un video en redes sociales anunciando que este martes hará un anuncio trascendental. Crecen los rumores sobre su retiro.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.
El técnico de Estudiantes cuestionó duramente al árbitro Nazareno Arasa por los fallos en el 1-1 ante Barracas Central. “Le pregunté si dormía tranquilo”, reveló tras el partido en UNO.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.
El arquero uruguayo y el mediocampista protagonizaron un fuerte intercambio luego del polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central, marcado por fallos arbitrales y tres goles anulados.
Casación rechazó los planteos del ex presidente en la causa por violencia de género, aunque apartó al juez Ercolini por su vínculo personal con el imputado.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que volver a imprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert costaría $14.000 millones y rechazó que el gasto recaiga en el Estado. “No tenemos que pagar todos por una decisión del Presidente”, señaló.