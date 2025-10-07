UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: NUEVO FORMATO Y GRANDES DESAFÍOS

La UEFA Women’s Champions League 2025-2026 ya está en marcha con una revolución estructural. Por primera vez, el torneo se disputa con un modelo suizo de 18 equipos, un formato que replica al masculino y promete mayor competitividad y espectáculo desde el inicio.

El Arsenal, vigente campeón, se estrenará ante el poderoso OL Lyon, ocho veces ganador, mientras que el Barcelona de Aitana Bonmatí —subcampeón en 2024-25— recibirá al Bayern Múnich. Más adelante, las catalanas visitarán a Chelsea, en uno de los duelos más esperados de la fase de liga.

Según la mediocampista española, “es una de las mejores cosas que podían hacer, porque la hace más competitiva. Es mejor para todos”.

Entre los equipos ingleses, el Arsenal buscará defender su corona tras vencer al Barça en una final histórica, mientras que el Chelsea, reforzado con figuras como Naomi Girma y Alyssa Thompson, encara un año clave para romper su maleficio continental. Por su parte, el Manchester United debuta en la competencia con el objetivo de sorprender.

El OL Lyon, bajo la conducción del exentrenador culé Jonatan Giráldez, ha invertido fuerte para recuperar su hegemonía, sumando a estrellas como Marie-Antoinette Katoto y Jule Brand, además de talentos estadounidenses como Lily Yohannes.

Desde Alemania, Bayern Múnich y Wolfsburgo intentarán volver a ser protagonistas, aunque los especialistas advierten que el presente de ambos es más irregular que en temporadas pasadas.

Otros equipos a seguir son Paris FC, Roma y Vålerenga, señalados como los posibles “outsiders” capaces de dar la sorpresa en un campeonato que se perfila más abierto que nunca.

Con el talento de las mejores jugadoras del planeta, un formato que potencia el espectáculo y duelos estelares desde el arranque, la Women’s Champions League promete una temporada inolvidable.