Lamine Yamal pidió no jugar en España y desató la polémica

Domínguez, furioso con Arasa tras el empate con Barracas
El técnico de Estudiantes cuestionó duramente al árbitro Nazareno Arasa por los fallos en el 1-1 ante Barracas Central. “Le pregunté si dormía tranquilo”, reveló tras el partido en UNO.
El joven delantero del Barcelona solicitó no ser convocado por la Selección de España para la próxima fecha FIFA debido a una lesión, pero Luis De la Fuente rechazó su pedido y encendió la interna entre el club y la Federación.
Lamine Yamal, figura del Barcelona con apenas 18 años, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de pedir descanso en la próxima ventana internacional por una molestia en el pubis. El entrenador de La Roja, Luis De la Fuente, fue contundente al respecto: “Si juegas con el Barça, puedes jugar con nosotros”, expresó el técnico, dejando en claro su postura.
El conflicto se intensificó luego de que el club catalán informara que el futbolista volvió a sentir dolores tras el duelo ante el PSG por la Champions League, motivo por el cual será baja ante el Sevilla y deberá realizar tratamiento durante dos o tres semanas.
Desde el entorno del Barça, el técnico Hansi Flick ya había apuntado contra De la Fuente tras la fecha FIFA anterior: “Se fue con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Eso no es cuidar al jugador”, señaló, molesto por el uso excesivo del joven en partidos sin exigencia.
Por la lesión, Yamal se perdió varios encuentros de La Liga —ante Valencia, Getafe y Real Oviedo— y tampoco estuvo en el debut por la Champions frente al Newcastle. Si bien regresó ante el PSG, aún no está al 100% y su presencia en el clásico frente al Real Madrid a fin de mes es una incógnita.
Flick fue claro sobre su recuperación: “Con este tipo de lesión no sabemos cuándo volverá. Puede ser dos, tres o cuatro semanas. Hay que ir paso a paso”.
