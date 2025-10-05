Cruce caliente entre Muslera y Miloc tras el empate de Estudiantes

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, y Dardo Miloc, volante de Barracas Central, tuvieron un tenso cruce verbal al finalizar el encuentro que terminó 1-1 en el estadio UNO, correspondiente al Torneo Clausura 2025.

El partido estuvo cargado de controversias arbitrales: al “Pincha” le anularon dos goles y no se revisó una falta previa al tanto del empate visitante, obra de Jhonatan Candia. En ese contexto, Muslera se acercó al árbitro Nazareno Arasa para reclamar por las decisiones, momento en que intervino Miloc, ex jugador de Gimnasia.

“¿En serio vas a hablarle? Hizo todo para ustedes, boludo”, le reprochó el uruguayo. La respuesta de Miloc no tardó: “¿Y vos qué hiciste bien?”. Muslera, visiblemente molesto, contestó con su trayectoria: “Yo salí campeón de América”. El mediocampista retrucó: “Hoy”, a lo que el arquero cerró con ironía: “Hoy empatamos”.

Las polémicas comenzaron en el inicio del complemento, cuando una plancha de Bruera sobre Facundo Rodríguez derivó en la jugada del gol de Candia, sin revisión del VAR. Luego, un tanto de Tiago Palacios fue anulado por offside en una jugada muy fina que incrementó el enojo del público local. Finalmente, Edwuin Cetré convirtió, pero su gol también fue invalidado por posición adelantada.

Con el resultado, Estudiantes perdió terreno en la tabla, mientras que Barracas sumó un punto clave en su lucha por mantenerse en la categoría.