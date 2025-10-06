Rosario Central dio el golpe y venció a River en el Gigante de Arroyito

Domínguez, furioso con Arasa tras el empate con Barracas
El técnico de Estudiantes cuestionó duramente al árbitro Nazareno Arasa por los fallos en el 1-1 ante Barracas Central. “Le pregunté si dormía tranquilo”, reveló tras el partido en UNO.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.Deportes06/10/2025GASTON PAROLA
Rosario Central se quedó con un triunfo clave en el Gigante de Arroyito al vencer 2-1 a River Plate por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, en un encuentro correspondiente a la Zona B de la Liga Profesional.
El Millonario comenzó arriba en el marcador gracias a Miguel Ángel Borja, pero el local reaccionó rápido: Franco Ibarra igualó antes del descanso. El cierre del primer tiempo estuvo marcado por la expulsión de Juan Carlos Portillo en River y un tanto anulado al propio Borja por un polémico fuera de juego.
En el complemento, el Canalla aprovechó el hombre de más y dominó el juego. Ignacio Malcorra, con un potente remate desde afuera del área, decretó el 2-1 definitivo y desató la locura en Rosario.
Con esta victoria, Rosario Central se consolida en la parte alta de la tabla anual, mientras que el conjunto de Marcelo Gallardo sumó su quinta derrota en los últimos seis compromisos, encendiendo las alarmas en Núñez.
El joven delantero del Barcelona solicitó no ser convocado por la Selección de España para la próxima fecha FIFA debido a una lesión, pero Luis De la Fuente rechazó su pedido y encendió la interna entre el club y la Federación.
La Albiceleste se medirá con las Súper Águilas, su verdugo en 2023, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo que se disputa en Chile.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El arquero uruguayo y el mediocampista protagonizaron un fuerte intercambio luego del polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central, marcado por fallos arbitrales y tres goles anulados.
El Rojo suma diez partidos sin ganar, con seis empates y cuatro derrotas, en una racha inédita que preocupa a todo Avellaneda.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Gobierno trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
El presidente encabezará este lunes el acto de lanzamiento de su nueva obra literaria, acompañado por “Las Fuerzas del Cielo” y un recital previo con su banda presidencial.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
La Municipalidad culminó la modernización del alumbrado público con tecnología LED, mejorando la seguridad y el consumo energético en toda la ciudad.
