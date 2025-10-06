Rosario Central dio el golpe y venció a River en el Gigante de Arroyito

Rosario Central se quedó con un triunfo clave en el Gigante de Arroyito al vencer 2-1 a River Plate por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, en un encuentro correspondiente a la Zona B de la Liga Profesional.

El Millonario comenzó arriba en el marcador gracias a Miguel Ángel Borja, pero el local reaccionó rápido: Franco Ibarra igualó antes del descanso. El cierre del primer tiempo estuvo marcado por la expulsión de Juan Carlos Portillo en River y un tanto anulado al propio Borja por un polémico fuera de juego.

En el complemento, el Canalla aprovechó el hombre de más y dominó el juego. Ignacio Malcorra, con un potente remate desde afuera del área, decretó el 2-1 definitivo y desató la locura en Rosario.

Con esta victoria, Rosario Central se consolida en la parte alta de la tabla anual, mientras que el conjunto de Marcelo Gallardo sumó su quinta derrota en los últimos seis compromisos, encendiendo las alarmas en Núñez.